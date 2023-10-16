以哈衝突╱阿巴斯：哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民

加薩南部與埃及間的拉法通道預計16日上午重新開放，供加薩居逃離戰火。圖為巴勒斯坦居民在拉法通道外等候。(美聯社)

拜登 總統14日分別打電話給以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)和巴勒斯坦 自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)，呼籲雙方開放人道援助進入遭烽火蹂躪的加薩走廊，重申努力保護平民；拜登強調，巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯 (Hamas)不代表巴勒斯坦人民，美將全力馳援巴勒斯坦在加薩的人道工作，譴責哈瑪斯殺濫無辜。

拜登總統14日分別與內唐亞胡及阿巴斯通電話，拜登對內唐亞胡說，正與聯合國和中東國家合作，「確保無辜平民獲得水、食物和醫療服務」。

拜登另告訴阿巴斯，哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民，將「全力支持」巴勒斯坦自治政府在加薩人道援助巴勒斯坦人

據巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表示，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯的行動和政策，不代表巴勒斯坦人民。他同時強調，「需要阻止一切攻擊並尊重人道法」，且「堅決反對強制遷移加薩居民」，譴責「殘害雙邊百姓」呼籲釋放「被俘平民和囚犯」。

以色列當局15日宣布對加薩走廊南部，恢復供水。圖為加薩南部的汗尤尼斯鎮巴勒斯坦居民15日排隊取水。(路透)

白宮聲明表示，美以領袖通話「討論美國與聯合國、以色列和該區其他國家的行動，確保無辜平民獲得食物和醫療資源」，「拜登總統重申支持盡一切努力保護平民」。

白宮另一份聲明指出，拜登同日與阿巴斯交談，強調巴勒斯坦人的「尊嚴和自決權」，且「哈瑪斯並不代表巴勒斯坦人民的尊嚴和自決權」。

拜登周末致電後，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)宣布將派第二艘航空母艦打擊群前往地中海東部，「遏止哈瑪斯對以色列敵對行動，或哈瑪斯擴大這場戰爭的任何企圖」。

國務卿布林肯(Antony Blinken)透過外交手腕加強聯繫中東國家及國際盟友，避免以哈戰事擴大。

美國的廣泛行動反映國際社會關切平民死傷人數在以哈衝突加劇之際激增，以哈衝突爆發一周以來，拜登政府並未公開呼籲以色列克制反擊行動，但強調以色列遵守戰爭規則。

維權組織「人權運動」(HRC)14日在華府舉辦晚宴，拜登將加薩人道危機比作另一個層次的仇恨，重申必須停止。

拜登說：「加薩人道危機，影響許多與哈瑪斯無關的巴勒斯坦無辜家庭，他們被當作人肉盾牌，我們必須抵制各種形式的仇恨。」