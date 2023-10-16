以哈衝突╱王毅致電布林肯及中東3國外長 推兩國方案

以色列戰車部隊15日在以國北部與黎巴嫩的邊界就位，提防「真主黨」武裝組織趁機攻擊。(Getty Images)

以哈戰事激烈，中東緊張情勢升高，中國扮演重要角色；中國外交部長王毅 14日分別與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾(Faisal bin Farhan)通話，15日又分別與伊朗外長阿布杜拉希安(Hossein Amir-Abdollahian)及土耳其外長費丹(Hakan Fidan)通話，各方公認為停戰要務，並透過兩國方案長久解決巴勒斯坦 問題。

王毅：以已超越自衛範圍

王毅表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止集體懲罰加薩 民眾；他說，中方正與各方溝通協調，阻止戰火擴大。

伊朗表示，希望透過政治方式解決問題；土耳其方面則說示，當務之急是立即停火止戰，同時尋求巴勒斯坦問題的長久解決辦法。

王毅14日對布林肯說，維護自身安全不能以傷害無辜平民為代價，「軍事手段沒有出路，以暴制暴只會造成惡性循環」；王毅敦促美方切實發揮建設性作用，盡速回歸政治解決的軌道。

王毅15日與阿布杜拉希安通電話時表示，中方支持伊斯蘭國家團結應對巴勒斯坦問題，聯合國(尤其是安理會)要實際負起責任，發揮應有作用。

費薩爾表示，反對以色列強行將加薩民眾遷移至他區，且若不落實安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法公正且長久解決。

中特使翟雋 本周訪中東

王毅稱，中方正與各方密切溝通，推動停火止戰，延續大半世紀的巴勒斯坦歷史不公不能再拖，所有愛好和平、主持公道的國家都應起而發聲，明確要求盡快落實「兩國方案」。

費丹表示，巴以衝突不斷升級，當務之急是停火，同時尋求巴勒斯坦問題的長久解決辦法，任何背離「兩國方案」的方法都不可行，土耳其也不接受以色列懲罰加薩平民。

中國中東事務特使翟雋本周將訪中東，推動停火止戰、保護平民、緩和局勢，以及促進和談。