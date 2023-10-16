以哈衝突╱拜登與以巴領袖通話 最快擬本周訪以

以色列戰車部隊15日在以國北部與黎巴嫩的邊界就位，提防「真主黨」武裝組織趁機攻擊。(Getty Images)

美國與以色列 官員15日均證實，目前雙方正在討論拜登 總統本周稍後訪問以色列的行程。Axios新聞網站分析，拜登的以色列之旅如果成行，等於以實際行動展現美國支持正與哈瑪斯組織(Hamas)交戰的以色列，同時對伊朗 、黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」(Hezbollah)傳達不要插手這場戰火的訊息。

以色列官員表示，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)14日與拜登通電話時，開口邀請拜登訪問以色列。拜登可能訪問以色列的消息，最早是以色列電視媒體第12頻道(Channel 12)率先披露。美國官員說，美國正在考慮安排拜登前往中東地區訪問，不過一切都還沒有定案。白宮國家安全會議(NSC)發言人華森(Adrienne Watson)表示，目前並沒有關於拜登的出訪新行程可以公布。

以色列戰車部隊15日已在加薩走廊南部的邊界，完成集結部署，隨時可進入加薩，殲滅哈瑪斯武裝組織分子。(Getty Images)

一名埃及官員對Axios新聞網站表示，埃及總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)計畫於本周稍後針對加薩(Gaza)戰爭舉行國際會議，埃及已經對拜登發出邀請。埃及總統府發表聲明指出，塞西15日稍早對美國國務卿布林肯(Antony Blinken)說，以色列遭受哈瑪斯突襲之後的回應，已經從自衛升高到連坐懲罰(collective punishment)。

美國參謀首長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown)上周便警告伊朗要有節制，不要介入以巴危機。布朗也說，不希望戰爭衝突擴大。

伊朗半官方的法斯通訊社(Fars)15日報導，伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)15日對以色列提出警告說，如果不停止對巴勒斯坦人民的侵略行為，區域裡的其他夥伴已經做好準備隨時出手。艾密拉多拉安說：「如果猶太復國主義者(Zionist)的侵略沒有停止，區域當中所有夥伴的手，都已扣上扳機。」

艾密拉多拉安14日在卡達與哈瑪斯領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)見面。

內唐亞胡15日強調將「殲滅哈瑪斯」。他說，以色列軍隊將進入加薩走廊追緝日前邊境展開大屠殺的伊斯蘭民兵。