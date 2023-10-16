以哈衝突╱難民奔逃 埃及今將開「拉法通道」

巴勒斯坦人14日在拉法通道外等候通過。(美聯社)

國務卿布林肯15日表示，埃及與加薩 走廊南部的拉法(Rafah)過境站即將重啟，供人道救援遭以軍包圍的加薩巴勒斯坦人逃往埃及之用；在此同時，以色列 國防軍15日重申「已列好陣形」準備進攻加薩，但攻勢因天氣惡劣延遲，軍事行動可能持續18個月，挨家挨戶剷除哈瑪斯 ，專家指出，參戰各方可能陷入血戰大屠殺。

以軍攻勢因天氣而延遲

國家廣播電台(NPR)報導，布林肯15日停留埃及時表示，拉法通道將會開放，美國已調處就緒，與聯合國、埃及、以色列等方有所安排，讓人道救援送入加薩給需要的人。根據NBC新聞引用巴勒斯坦官方與安全人士的消息來源報導，拉法通道將在16日上午9時開放。另有消息稱當天僅會開放數小時。

加薩南部與埃及間的拉法通道預計16日上午重新開放，供加薩居逃離戰火。(Getty Images)

路透(Reuters)報導，來自數國幾百噸救援物資在埃及西奈半島已就緒數日，等達成協議後送入加薩，同時安排持外國護照的人通過拉法。

布林肯與埃及總統塞西(Abdel Fattah El-Sisi)會談時表示，拜登政府的重點在阻止哈瑪斯攻擊以色列，同時阻擋戰火擴散至整個區域。

一位手持德國護照的巴勒斯坦婦女14日在拉法通道外等候通過。(Getty Images)

加薩走廊南部恢復供水

以色列能源部長卡茲(Israel Katz)宣布，15日已經對加薩走廊南部恢復供水；加薩南部巴尼蘇海拉村(Beni Suheila)行政當局稍後證實已獲恢復供水。

紐約時報報導，以軍高層表示，攻勢本應開始，但因天候惡劣無法取得空中掩護而延後，上級已賦予更大自由權得向加薩潛在敵人開火；哈瑪斯軍官表示，等以軍進入加薩後，哈瑪斯民兵將由目前藏身的隧道出來，從背後伏擊以軍。

以軍延後進攻也讓人口稠密區的巴人有更多時間逃離當地；以軍發言人康李克斯(Jonathan Conricus)表示，讓加薩人了解以軍給時間真的很慷慨，十分重要，警告時間已逾25小時。

血戰若持續 恐死數千人

華盛頓郵報報導，美國官員及專家指出，以軍進入加薩將面臨緊密的建築物、地雷及隧道陣，想追捕的哈瑪斯民兵混跡平民當中，局勢岌岌可危，可能導致重大人命傷亡，拖其他國家捲入戰爭。

中東地區官員預料，以軍大規模進攻加薩人口稠密區，戰鬥可能持續數周，殺死數千人，夷平整個居住區。

美軍陸戰隊退役將領麥肯齊(Kenneth McKenzie Jr.)預測，戰爭將告拖長，遠比哈瑪斯攻擊以國長得多，以軍將陷身混亂難料的都市戰當中。

以軍2009及2014年曾有在加薩作戰經驗，當時是想懲罰哈瑪斯，減損其戰力，但哈瑪斯7日攻擊以境，殺死至少260人及老弱婦孺，迫使以軍不得不揮軍加薩，矢言「終結」該好戰組織。