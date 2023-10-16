我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

以哈衝突╱難民奔逃 埃及今將開「拉法通道」

編譯潘勛／綜合15日電
巴勒斯坦人14日在拉法通道外等候通過。(美聯社)
巴勒斯坦人14日在拉法通道外等候通過。(美聯社)

國務卿布林肯15日表示，埃及與加薩走廊南部的拉法(Rafah)過境站即將重啟，供人道救援遭以軍包圍的加薩巴勒斯坦人逃往埃及之用；在此同時，以色列國防軍15日重申「已列好陣形」準備進攻加薩，但攻勢因天氣惡劣延遲，軍事行動可能持續18個月，挨家挨戶剷除哈瑪斯，專家指出，參戰各方可能陷入血戰大屠殺。

以軍攻勢因天氣而延遲

國家廣播電台(NPR)報導，布林肯15日停留埃及時表示，拉法通道將會開放，美國已調處就緒，與聯合國、埃及、以色列等方有所安排，讓人道救援送入加薩給需要的人。根據NBC新聞引用巴勒斯坦官方與安全人士的消息來源報導，拉法通道將在16日上午9時開放。另有消息稱當天僅會開放數小時。

加薩南部與埃及間的拉法通道預計16日上午重新開放，供加薩居逃離戰火。(Getty...
加薩南部與埃及間的拉法通道預計16日上午重新開放，供加薩居逃離戰火。(Getty Images)

路透(Reuters)報導，來自數國幾百噸救援物資在埃及西奈半島已就緒數日，等達成協議後送入加薩，同時安排持外國護照的人通過拉法。

布林肯與埃及總統塞西(Abdel Fattah El-Sisi)會談時表示，拜登政府的重點在阻止哈瑪斯攻擊以色列，同時阻擋戰火擴散至整個區域。

一位手持德國護照的巴勒斯坦婦女14日在拉法通道外等候通過。(Getty Imag...
一位手持德國護照的巴勒斯坦婦女14日在拉法通道外等候通過。(Getty Images)

加薩走廊南部恢復供水

以色列能源部長卡茲(Israel Katz)宣布，15日已經對加薩走廊南部恢復供水；加薩南部巴尼蘇海拉村(Beni Suheila)行政當局稍後證實已獲恢復供水。

紐約時報報導，以軍高層表示，攻勢本應開始，但因天候惡劣無法取得空中掩護而延後，上級已賦予更大自由權得向加薩潛在敵人開火；哈瑪斯軍官表示，等以軍進入加薩後，哈瑪斯民兵將由目前藏身的隧道出來，從背後伏擊以軍。

以軍延後進攻也讓人口稠密區的巴人有更多時間逃離當地；以軍發言人康李克斯(Jonathan Conricus)表示，讓加薩人了解以軍給時間真的很慷慨，十分重要，警告時間已逾25小時。

血戰若持續 恐死數千人

華盛頓郵報報導，美國官員及專家指出，以軍進入加薩將面臨緊密的建築物、地雷及隧道陣，想追捕的哈瑪斯民兵混跡平民當中，局勢岌岌可危，可能導致重大人命傷亡，拖其他國家捲入戰爭。

中東地區官員預料，以軍大規模進攻加薩人口稠密區，戰鬥可能持續數周，殺死數千人，夷平整個居住區。

美軍陸戰隊退役將領麥肯齊(Kenneth McKenzie Jr.)預測，戰爭將告拖長，遠比哈瑪斯攻擊以國長得多，以軍將陷身混亂難料的都市戰當中。

以軍2009及2014年曾有在加薩作戰經驗，當時是想懲罰哈瑪斯，減損其戰力，但哈瑪斯7日攻擊以境，殺死至少260人及老弱婦孺，迫使以軍不得不揮軍加薩，矢言「終結」該好戰組織。

加薩 哈瑪斯 以色列

上一則

以哈戰火影響有限 平均油價下跌 每加侖3.63元

下一則

美經濟可望軟著陸 但油價上漲 通膨恐死灰復燃

延伸閱讀

美代表團訪以色列遇哈瑪斯砲擊 舒默發文急躲避難所

美代表團訪以色列遇哈瑪斯砲擊 舒默發文急躲避難所
UN秘書長：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資

UN秘書長：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資
阿巴斯：哈瑪斯行動不代表巴勒斯坦人民

阿巴斯：哈瑪斯行動不代表巴勒斯坦人民
加薩當局：2670死9600傷 以色列：哈瑪斯挾155人質

加薩當局：2670死9600傷 以色列：哈瑪斯挾155人質

熱門新聞

（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
以色列對加薩北部超過百萬居民要求撤離，使加薩市區亂成一團，遠方還可見到砲火黑煙。（美聯社）

以軍空投傳單、社媒通知加薩平民撤離 但民眾舉步維艱

2023-10-14 10:55
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了