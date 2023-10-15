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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

以哈衝突／以哈雙方皆涉「戰爭罪」 聯合國收集證據

記者張聲肇／綜合報導
聯合國調查委員會說，以哈戰爭爆發以來，它就收集並保存「各方的戰爭犯罪證據」，將調查以色列和哈瑪斯是否犯下戰爭罪。(Getty Images)
聯合國調查委員會說，以哈戰爭爆發以來，它就收集並保存「各方的戰爭犯罪證據」，將調查以色列和哈瑪斯是否犯下戰爭罪。(Getty Images)

法律專家指出，哈瑪斯(Hamas)武裝組織攻擊以色列平民，以色列無差別轟炸加薩(Gaza)地區 ，雙方你來我往，似都違反國際法。

聯合國調查委員會說，上周衝突開始發生，它就收集並保存「各方的戰爭犯罪證據」，將列入國際刑事法院(International Criminal Court)調查以色列和哈瑪斯歷來疑似犯下戰爭罪的證據。

美國國際法專家、創立聯合國獅子山共和國問題特別法庭的首席檢察官克蘭(David Crane)說，「牽強的軍事理由，故意針對平民與平民財物發動攻擊就是戰爭罪，沒二話可說。這是國際法下雙方都得恪守的標準。」

拜登總統11日會見猶太裔領袖時表示，他告訴以色列總理內唐亞胡說，「重要的是，不管以色列多麼生氣、憤怒，也要根據戰爭規則，再強調一遍，戰爭規則，作戰」。

哈瑪斯武裝分子7日突破以色列安全防線，直接在加薩走廊四周的邊境村莊裡槍殺平民，婦女嬰孩也不饒過。以色列醫護人員說，他們從屯墾區貝里(Kibbutz Be'eri)挖出100多具當地居民的屍體。哈瑪斯武裝分子朝諾瓦部落(Tribe of Nova)音樂會現場開槍，四處逃竄的觀眾，一一中槍倒地。

這場攻擊在以色列境內殺死1300人，包括247名軍人，這是數十年來以色列死亡人數最多的慘案。人權觀察組織以色列和巴勒斯坦事務部主任夏奇爾(Omar Shakir)說，哈瑪斯分子「集體槍殺平民，挾持人質，包括婦女兒童，無可否認，這是毫無理由且嚴重侵犯國際法的行為。」

康乃爾大學法學教授歐林(Jens David Ohlin)在法學論叢(Opinio Juris)國際法網站上發表評論說，哈瑪斯的攻擊行為，根據羅馬條例(Rome Statute)，稱得上是戰爭罪行。

同理，他說，以色列在加薩地區炸死1800人，又對200萬居民斷電、斷水、斷食物供給與救援物資通路，形成「一體懲罰」，也是戰爭罪行。

以色列 哈瑪斯 加薩

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