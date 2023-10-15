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以哈衝突／戰火將導致全球經濟衰退？彭博推演3情境

編譯林奇賢／綜合外電
以巴衝突可能擾亂全球經濟，若更多國家捲入，甚至會使全球經濟陷入衰退。(美聯社)
以巴衝突可能擾亂全球經濟，若更多國家捲入，甚至會使全球經濟陷入衰退。(美聯社)

以哈衝突可能擾亂全球經濟，若更多國家捲入，甚至會使全球經濟陷入衰退。彭博經濟研究模擬三種情境與經濟影響。

情境一：衝突僅限於加薩走廊

2014年哈瑪斯綁架和謀殺三名以色列人，隨後以色列與哈瑪斯交戰，導致2000多人死亡。這場衝突沒有蔓延，對油價乃至全球經濟的影響也很小。

過去一周死亡人數更高，但局面可能重演2014年，加上美國對伊朗石油加強制裁。此前，隨著美伊關係改善，伊朗今年的石油日產量增加多達70萬桶。若這些石油在美國壓力下從市場消失，彭博估計油價每桶將上漲三至四美元。這對全球經濟影響不大，尤其是沙國和阿聯可利用閒置產能來抵銷伊朗的產量損失。

情境二：代理人戰爭

若衝突蔓延到黎巴嫩和敘利亞，將變成伊朗和以色列之間的代理人戰爭，推升油價。在2006年的以色列-真主黨戰爭中，油價每桶上漲五美元。若是今日，相同的情況將使油價上漲10%至每桶94美元左右。

整個中東地區緊張局勢也可能升溫。埃及、黎巴嫩和突尼西亞都陷入經濟和政治停滯，若以哈衝突引發2010年代初的阿拉伯之春重演，並非不可想像。

隨之而來的全球經濟影響有二：油價每桶上漲10%，以及引發金融市場避險行為，屆時，預料有恐慌指數之稱的VIX波動率指數會上升8點。

整體而言，對明年全球經濟成長率造成0.3個百分點的拖累，相當減少約3000億美元產值，經濟成長增速放緩至2.4%，若撇除2020年新冠危機、2009年金融風暴，將是30年來最小增幅；全球通膨率也會上升約0.2個百分點，盤旋在6%左右，使央行官員面臨維持貨幣政策緊縮的壓力。

情境三：伊朗-以色列戰爭

伊朗和以色列發生直接衝突、互射飛彈的可能性很低，卻很危險，油價可能像1990年伊拉克入侵科威特後那樣上漲，屆時油價將漲到每桶150美元。

若伊朗決定關閉荷莫茲海峽，沙國和阿聯的閒置產能可能無法挽救局面，因全球每日石油供應的五分之一通過這條海峽。金融市場也會出現更極端的避險轉變，VIX波動率指數可能像1990年飆升16點。

油價 伊朗 以色列

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