以哈衝突／沙烏地喊停與以色列「關係正常化」 拜登外交重挫

沙烏地阿拉伯外長費瑟親王(右)14日會見到訪的美國國務卿布林肯(左)時，對戰爭造成平民傷亡表達譴責。(Getty Images)

彭博資訊14日引述知情人士報導，隨著以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯衝突延燒，沙烏地阿拉伯 已暫停和以色列關係正常化的外交協商，此舉被指將重挫拜登總統的中東布局。拜登政府原盤算即使以巴7日開戰，仍要持續推動以沙關係正常化談判，如今傳沙方喊停，意味著華府中東外交議程恐受阻。

這項消息正值國務卿布林肯 (Antony Blinken)即將與沙烏地官員會面之際。布林肯近期訪問以色列及阿拉伯國家，沙烏地阿拉伯是其中一站。

匿名消息人士指稱，沙方官員近日已向美方表達立場，決定暫緩推動談判，但仍表示相關外交作為是暫停、而非結束。也有匿名美國官員說，美沙保持聯繫，尚未獲沙方告知暫緩。

白宮國安會發言人柯比表示，無法證實相關報導內容，只說後續外交進展取決於以沙，「我們理解關係正常化涉及主權決定，這些國家需自行決斷」，美方不會越俎代庖。

彭博資訊報導認為，沙方前述決定凸顯此次以巴衝突已快速顛覆中東政局，並危及以色列和區域內其他國家深化連結、抗衡伊斯蘭教什葉派大國伊朗影響力的進程。國務卿布林肯已赴中東七國訪問，其中自然包括伊斯蘭教遜尼派大國沙烏地阿拉伯。

自哈瑪斯對以色列發動突襲以來，沙烏地阿拉伯越來越擔心居住在加薩走廊的巴勒斯坦人的命運，13日也對巴勒斯坦人流失離所及攻擊手無寸鐵的平民表達譴責。沙烏地阿拉伯外長費瑟親王(Prince Faisal bin Farhan)14日與布林肯會面時，同樣對戰爭造成平民傷亡表達譴責。

布林肯則強調在加薩設立「安全區」及人道救援走廊的努力。