以哈衝突／百萬人撤離加薩 近半人口流離失所 美撤僑遭埃及阻撓

由於以色列放話要對加薩地區展開報復性攻擊，連日來有近100萬巴勒斯坦人逃離家園。(歐新社)

據多家媒體報導，由於以色列放話要對加薩 地區展開報復性攻擊，因此過去一周來，有近100萬巴勒斯坦 人逃離家園；另一方面，美國的撤僑計畫因為遭到埃及政府阻撓，也出現變數。

聯合國救援組織(UNRWA)14日表示，加薩走廊逾200萬人口，已有近半數流離失所，並警告說整個加薩走廊面臨嚴重的缺水危險。

54歲的哈珊(Jihad Abu Hasaan)帶著三個孩子離開北部加薩城(Gaza City)的家，逃到南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)，他無奈表示：「今天最困難的就是找水，希望能有一個人道救援空檔，好讓大家尋找水源。」

由於無法取得乾淨飲水，許多加薩人被迫飲用汙染水源，UNRWA主管拉扎里尼(Philippe Lazzarini)呼籲外界伸出援手：「這是生死攸關的危機，現在必須向加薩運送燃料，以便為200萬人提供飲水。」

以色列軍方連日來對加薩地區展開報復攻擊，連帶造成百姓傷亡慘重，加薩當地最大醫院希法醫院(al-Shifa Hospital)外科醫生阿布西塔(Ghassan Abu Sittah)向華爾街日報直言，由於太平間已經飽和，許多遺體棄置於戶外堆積如山：「當你開車經過被摧毀的建築物時，會聞到非常明顯的遺體腐爛惡臭。」他並警告：「除非有喘息的機會，否則將出現傳染病等公衛災難。」

歐盟委員會已經表示，將立即對加薩地區的人道援助增加兩倍，金額逾7500萬歐元(約7883萬美元)。

在此同時，五角大廈表示已加派由艾森豪號(USS Dwight D. Eisenhower)率領的第二個航母打擊群，前往東地中海支援撤僑，並遏止戰火進一步擴大。

原本美國和埃及商議，希望允許美國公民從加薩南部邊境進入埃及，但開羅當局14日表示，除非允許向加薩走廊運送飲水、食品和醫療用品等援助物資，否則禁止任何外國人入境，並強調：「我們不能容許只讓少數外國人入境，卻拒絕對受困的巴勒斯坦人提供人道援助。」