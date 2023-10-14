以哈衝突／哈瑪斯突襲以邊境前 曾公開「實彈演習」影片

哈瑪斯好戰組織攻擊以色列籌畫已久，追溯過去一個月的視頻發現哈瑪斯甚至舉行過突襲演練。（Getty Images)

哈瑪斯 (Hamas)7日攻破以色列 安全防禦能力，讓以色列情報部門措手不及；美聯社回顧去年哈瑪斯主要在社群媒體應用程序Telegram發布的100多個影片，發現哈瑪斯似早在眾目睽睽下，為這場導致1200多名以色列人喪命的致命襲擊，作足了準備；9月12日還非常公開地貼出了一段實彈演習「彩排」影片。

「華爾街日報」掌握的證據也顯示哈瑪斯精心策畫這場攻擊已久，許多哈瑪斯部隊皆攜帶詳細的地圖、戰術指南，幫助他們穿梭城鎮、定位以色列基地，或識別各種軍事設備的弱點。

報導指出，這些文件以阿拉伯語寫成，是從以色列平民、士兵和急救人員遭襲擊的地點或哈瑪斯戰士屍體中找到的。這顯示哈瑪斯情蒐規模和計畫突擊的程度，一開始目標就不僅限於軍事設施，還針對平民聚集處。此外，也有單張指南上印有八種以色列陸軍裝甲運輸車的照片及簡短註釋，說明要攻擊車輛哪些部位、使用哪種炸藥最有效。

參與戰鬥的以色列議會議員科恩(Almog Cohen)表示，在加薩 附近的奧法基姆(Ofakim)陣亡的哈瑪斯份子亦攜帶詳細地圖等文件，「上頭標示出人群、猶太教堂和幼兒園，還有更多細節，他們準備十分充分。」並說該地圖已交給以色列國安局(Shin Bet)。

美聯社則利用衛星影像驗證關鍵細節，確定了五個被哈瑪斯用來練習射擊和炸毀以色列邊境高科技防禦「鐵牆」(Iron Wall)的地點。其中一個哈瑪斯攻擊營地，距離以色列邊境檢查站非常近，以色列士兵還可以用雙筒望遠鏡觀察該地點。

9月12日，哈瑪斯在社群媒體發布了一段精心製作的兩分鐘宣傳影片；片中可以看到武裝分子使用炸藥炸毀模擬的邊境大門，然後開著卡車逐棟建築地掃蕩一個相當於以色列城鎮規模的重建區域，並使用自動武器向人體輪廓紙質目標進行射擊。

這場被稱為「堅強支柱」行動(Strong Pillar)的實彈演習，還讓武裝分子身穿防彈衣和戰鬥服，摧毀邊境隔離牆混凝土塔和通信天線模型，和他們在7日對以色列發動的突擊軍事行動雷同。

前美國陸軍軍官、華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation forDefense of Democracies)軍事和政治力中心資深主任鮑曼(Bradley Bowman)說：「顯然有些警告跡象，應該可以引起注意才是。」

不過，他表示，跡象也顯示，哈瑪斯故意讓以色列官員相信它正準備在約旦河西岸進行攻擊，而不是加薩走廊。同樣具有潛在意義的是，哈瑪斯的類似演習自2020年以來每年都是在12月舉行，今年卻提前了近四個月，時間點恰逢以色列2005年從加薩撤軍周年紀念日。

哈瑪斯軍事部門發言人奧貝達(Abu Obaida)12日在其Telegram帳戶聲明稱，上周發動的襲擊計畫早在2021年就開始策畫，密切研究以色列的戰術和策略，最終結果已「超出我們的計畫」。