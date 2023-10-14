以駐中使館人員 北京街頭遭人持刀刺傷

從社群平台上的視頻可見，白衣男子在大街上持刀刺向以色列使館人員的灰衣男子。（路透）

以色列 外交部發布聲明稱，以色列駐中國大使館的一名工作人員13日在北京 街頭遭到攻擊，目前在醫院接受治療，情況穩定。從影片顯示，攻擊者並非華人 。

美駐華大使表達關切

美國之音(VOA)報導，這起攻擊雖然不是發生在使館，但發生在應該是警力戒備森嚴的北京使館區。美國駐中國大使館也離此不遠。以色列外交部指出，已對此攻擊事件展開調查。

美國駐華大使伯恩斯（Nick Burns）也隨即與以色列駐華大使潘綺瑞（Irit Ben Abba）通話，表達對此事件關注並重申對以色列的支持。

嫌犯與傷者皆非華人

受傷的以色列使館人員在路旁等待救治。（路透）

路透報導，社媒X平台上有一段未經確認的影片顯示，一位持刀的男子向另一男子在街上公然突擊，向對方刺了幾刀，受傷男子自稱是以色列的工作人員。攻擊者稍後離開現場，兩人都非華人。

南華早報報導，目擊者表示，攻擊發生在下午大約2時20分左右，她聽到有人驚叫，接著看到一個滿身是血的人靠在汽車倒下。事發後30分鐘警察趕到現場，救護車也隨即趕到。警方在現場蒐證，並向周邊家店調閱監視器。

以哈戰事延燒，中國政府的態度也引人關切，此時在北京發生以色列駐華人員遭受攻擊，更受注意。

中國外交部長王毅稍早前發表聲明，立場傾向同情巴勒斯坦。