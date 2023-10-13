中企藉海外子公司取得AI晶片 美國政府試圖防堵

有4名知情人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）政府正在考慮，要防堵中國企業透過海外子公司取得美國人工智慧（AI）晶片的漏洞。（路透）

有4名知情人士透露，美國總統拜登 （Joe Biden）政府正在考慮，要防堵中國企業透過海外子公司取得美國人工智慧（AI ）晶片 的漏洞。

路透報導，美國去年公布向中國出口AI晶片和晶片製造設備的新限制措施，試圖阻擾中國軍事上的進步，此舉也動搖了美中關係。這些規定預計會於未來幾天內再收緊而更為嚴格。

在第一波限制措施中，拜登政府讓中國企業的海外子公司仍可不受限制地獲得相同的半導體，這意味那些公司可以輕易再把相關產品轉運到中國，或被中國用戶取得。

路透今年6月報導指出，美方法規禁止的晶片，可從中國深圳著名的華強北（Huaqiangbei）電子園區購得。

消息來源指出，美國政府正思考如何堵住這個漏洞。

美方努力防堵此類漏洞，顯示拜登政府在阻斷中國接觸頂尖AI技術方面陷入困境，以及要堵住出口管制的每一項漏洞是有多麼困難。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任艾倫（Greg Allen）說道：「毫無疑問，中國公司正在採購用於海外資料運算中心的晶片。」並提到新加坡是雲端運算的重要樞紐。

中國商務部先前曾指責美國濫用出口管制，還呼籲美國「停止對中國企業的無理打壓」。

專家指出，儘管美國法律規定，將這類AI晶片運到中國是非法的，但美國很難監管這些交易，且中國企業員工可以合法地從遠端取得位於外國子公司的晶片。

美國喬治城大學（Georgetown University）安全與新興科技中心（CSET）研究分析師多曼（Hanna Dohmen）說：「我們其實並不知道這個問題有多大。」

喬治華盛頓大學（George Washington University）國際事務學院的一份研究指出，美國一直尋求阻止中國AI實力的崛起，因為那有助於中國軍隊開發無人作戰系統。

中國的AI實力取決於能否取得美國晶片，CSET於去年6月的報告發現，在2020年一段8個月長的區間，中國透過軍事招標採購的97顆AI晶片中，幾乎全是美國公司設計，例如輝達（NVIDIA）、賽靈思（Xilinx）、英特爾（Intel）、美高森美（Microsemi）。

美國政府仍一直試圖防堵AI晶片進入中國的其他漏洞。

但華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）研究員費斯特（Timothy Fist）說：「中國人可以在世界任何地方，完全合法地取得相同的晶片。對於取得晶片的方式，並沒有任何規定。」