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以哈衝突／以封鎖加薩陷人道災難 醫院恐成「沒電太平間」

編譯羅方妤／綜合報導
加薩地區唯一的發電廠燃油已經耗盡，持續不斷增加的傷亡者，醫院被形容成是沒有電的太平間。（美聯社）
加薩地區唯一的發電廠燃油已經耗盡，持續不斷增加的傷亡者，醫院被形容成是沒有電的太平間。（美聯社）

以巴衝突進入第六天，以色列全面封鎖加上密集轟炸讓加薩地區陷入人道災難。以色列12日表示，在以色列人質獲釋前，加薩會持續斷水、斷電、斷糧和斷燃料。紅十字會請求允許燃料車進入加薩，以免當地不堪重負的醫院發電燃料用盡後，變成「沒電的太平間」。

以哈戰事擴大了人道危機。英國廣播公司(BBC)報導，以國能源部長卡茲在社交媒體Ｘ發文表示，在「被劫持者」獲釋前，「不會有一個電源開關被打開，也不會有一個水源開關被打開，更不會有一輛燃料車開進加薩」。

以國除了圍困加薩，也實施以巴衝突75年來最猛烈轟炸。加薩當局表示，超過1400人死亡、逾6000人受傷。聯合國說，過去四天至少34萬加薩人無家可歸。加薩通往以色列和埃及的主要關卡都已關閉，海上有以軍把守，民眾根本無路可逃。

加薩唯一的發電廠已耗盡燃料停止供電，醫院緊急發電機燃料也將耗盡。紅十字會區域主任卡博尼12日表示：「我懇求雙方減少對平民造成的痛苦。隨著加薩斷電、醫院斷電，放在保溫箱內的新生兒、需要氧氣機治療的長者都很危險，無法洗腎，Ｘ光機也停用。沒有電，醫院就會變成太平間。」加薩的醫院大排長龍，傷者擠滿急診室，基本醫療設備即將耗盡。一些傷勢嚴重的孩子躺在醫院病床上哭泣，等待治療。由於燃料短缺，醫生必須就為誰進行手術做出艱難決定，在許多情況下，只能進行搶救生命的急救。

以哈戰事擴大，以色列對加薩圍城，包括紅十字會等國際組織都無法進入，已引起重大人道...
以哈戰事擴大，以色列對加薩圍城，包括紅十字會等國際組織都無法進入，已引起重大人道危機。（Getty Images)

缺乏燃料和設備也影響當地救援行動。在加薩的阿爾沙蒂難民營，居民徒手挖掘廢墟尋找空襲倖存者和遺體。

國務卿布林肯12日抵達以色列，表達美國支持，稱將提供更多軍火充實以國防衛。不過布林肯說，以色列有權自衛，但如何進行至關重要，必須盡可能避免傷及平民。拜登總統11日也呼籲以色列在憤怒之下仍應保持克制。

土耳其總統厄多安正和哈瑪斯協商釋放以色列人質，厄多安也譴責以國封鎖和轟炸加薩形同「大屠殺」。伊朗總統萊希呼籲伊斯蘭和阿拉伯國家合作，共同對抗以色列。

以色列封鎖加薩，不僅斷水斷電，連平民逃出的路徑也遭封鎖，引發人道災難。（美聯社）
以色列封鎖加薩，不僅斷水斷電，連平民逃出的路徑也遭封鎖，引發人道災難。（美聯社）

加薩 以色列 布林肯

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