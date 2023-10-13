以哈衝突／中國特使致電以色列、巴勒斯坦 籲停火和談

中國中東問題特使翟雋表示，中國政府已分別致電巴勒斯坦和以色列，呼籲儘快停火。(取自中國外交部官網)

中國政府中東問題特使翟雋12日就以色列 和巴勒斯坦 局勢，與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲(Rafael Harpaz)通話。翟雋譴責傷害無辜平民的行為，呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談。此前一天，他還與巴勒斯坦外交部第一副部長賈多通話，稱中方對當前局勢衝突加劇，造成無辜平民傷亡深感痛心，對巴勒斯坦安全和人道主義形勢嚴重惡化深表關切。他稱當務之急是立即停火，保護平民。

中國外交部官網發布上述消息。

據報導，翟雋表示，國際社會應切實發揮作用，防止局勢升級造成人道主義災難。中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，願與國際社會一道勸和促談，為實現和平創造條件。

翟雋在前一天對巴勒斯坦官表示，國際社會應實際發揮作用，共同推動局勢降溫，向巴勒斯坦人民提供人道援助。

他說，平息衝突的出路在於回到「兩國方案」的基礎上，恢復和談，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴和平共處。中國將持續推動停火止暴，積極勸和促談，為推動巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決發揮建設性作用。

中國外交部發言人汪文斌12日在例行記者會首度證實，已有三名中國公民在以巴戰爭中遇難，二人失聯，多人受傷。根據以色列中華商會通報，上述傷亡都是在以色列境內遭到哈瑪斯 攻擊所致。

哈瑪斯襲擊以色列事件發生後，中國外交部曾將事件定名為偏中性的「巴以衝突」，中國國際關係學者稱之為性質激烈的「以哈戰爭」。而在民間，因以色列駐北京大使館要求中方譴責哈瑪斯，爆發了「哈瑪斯突襲以色列，中國線民攻占以色列大使館」的事件，其中說的「中國線民」是一類中國網民的另一稱呼，所謂攻占是其集群衝進以色列使館官方徵博，表達不滿，令其官微等同關閉。

隨著以哈戰爭的發展，中國政府站在哪一方說話或選擇中立(明中暗傾)，將是一次影響深遠的選擇乃至抉擇。

與中國面臨同樣處境的還有俄羅斯，俄國希望維持與以、巴和中東的長期關係，因此呼籲盡快結束戰事，表面上未偏袒任何一方，也凸顯莫斯科試圖以促和角色，擴大在中東的影響力。