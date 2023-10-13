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以哈衝突／美公民27死將撤僑 布林肯、奧斯丁訪以表支持

記者顏伶如／綜合報導
國務卿布林肯(左)12日拜會以色列總理內唐亞胡(右)，展現美國對以色列的支持。（歐新社）
國務卿布林肯(左)12日拜會以色列總理內唐亞胡(右)，展現美國對以色列的支持。（歐新社）

白宮12日證實，以哈戰火爆發迄今，至少已有27名美國公民喪生。國務卿布林肯(Antony Blinken)12日訪問以色列，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)緊接著將於13日抵達，短短兩天兩名美國高層官員先後來訪，除了以實際行動展現美國對以色列的支持，還將評估以色列在與恐怖組織哈瑪斯(Hamas)交戰之際，需要加強哪些軍援。

以色列官員透露，奧斯丁將拜會以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，並與以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)見面。奧斯丁12日對媒體表示，美國正全力為以色列提供防衛所須，包括軍需品及「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統。

白宮12日同時宣布，美國政府將出動撤僑班機，協助美國人離開以色列。以色列國防軍(IDF)準備加大力道對加薩走廊的哈瑪斯祭出報復行動。

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)表示，撤僑班機13日起開始運行。消息人士說，美國政府安排每天至少四架專機從以色列起飛。

哈瑪斯7日突襲以色列以來，以色列境內至少1300人喪生，其中絕大多數為平民。

白宮表示，14名美國公民仍下落不明。白宮說，被哈瑪斯從以色列綁架的人質當中包括少數美國公民。

美國官員估計，在以色列居住、觀光、從事其他活動的美國人，估計在16萬人至17萬人之間，在加薩的美國人約在500人至600人之間，其中包括擁有巴勒斯坦與美國雙重國籍的民眾，以及人道組織義工、前往探親的民眾。加薩走廊目前遭到以色列全面封鎖。

國務院發表聲明，估計每周將協助數千美國公民離開以色列，需要協助地美國公民應前往國務院網站travel.state.gov填寫急難事件請求撤離協助表格。

特拉維夫(Tel Aviv)班古里昂機場(Ben Gurion Airport)仍有某些商業航班起降，離境陸路交通暢通，但白宮官員說，這些選項對想離開以色列的美國人來說，可能並不切實際或無力負擔。

以色列 白宮 美國公民

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