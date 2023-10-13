以哈衝突／以色列擬發地面戰 哈瑪斯號召聖戰日…戰火恐擴及中東

加薩走廊一處巴勒斯坦難民營遭到以色列砲彈攻擊，巴勒斯坦人在廢墟裡尋找生還者。（美聯社）

以哈掀起戰火後，加薩 走廊死亡人數上升、缺乏重要物資，恐爆發人道災難，國際社會呼籲停火，但以色列 誓言要消滅統治加薩走廊的哈瑪斯 組織(Hamas)，並且已準備好發動地面攻擊；哈瑪斯則重申其「阿克薩大洪水」(al-Aqsa Flood)行動，號召全球穆斯林13日舉行「聖戰日」，以哈之戰可能擴大到整個中東地區。

路透報導，以色列已在預計發動地面攻勢的邊界集結戰車，許多官員皆表態堅持攻擊。以色列議會12日晚間批准總理內唐亞胡組成緊急聯合政府，其中包括中間派、反對派議員，表明打擊哈瑪斯的決心。能源部長卡茲(Israel Katz)表示只要以色列人質沒重獲自由，圍城就不會停止；軍方負責人哈勒維中將(Herzi Halevi)則說會從加薩邊界遭入侵的失敗中學習，但現在是「戰爭的時候」。

哈瑪斯則選在「13號星期五」這個日子為此次攻擊行動的「聖戰日」。中東媒體研究所(Middle East Media Research Institute)報導，哈瑪斯稱這將是「阿拉伯、伊斯蘭世界總動員的一天，是爭取支持、提供援助的一天，也是揭露占領罪行、挫敗侵略計畫的一天…。」他呼籲世界自由人民起義，聲援巴勒斯坦人民，支持他們的義行和自由、獨立、回歸和自決的合法權利。

除了雙方強硬態勢，周邊攻擊也顯示衝突恐擴大的跡象。敘利亞控訴以色列空襲大馬士革(Damascus)、阿勒坡(Aleppo)國際機場，導致兩座機場停止服務；敘利亞是伊朗的親密盟友，而伊朗則支持哈瑪斯、慶祝攻擊事件，但否認直接參與。黎巴嫩總理米卡提(Najib Mikati)表示，以色列和武裝組織真主黨(Hezbollah)開始在黎巴嫩邊境交火，該國將向聯合國安理會提出針對以色列的緊急抗議。