襲擊金山中領館嫌犯 31歲楊占圓來自山東 住處搜出大量仿製槍械

31歲來自中國山東省的楊占圓（圖中走出駕駛座者）9日駕車衝進中國領事館簽證大樓，被舊金山警方擊斃。（美聯社）

中國駐舊金山 總領館12日早晨發布通知，「領事證件大廳於10月12日起恢復對外辦公，請民眾排隊接受安檢，有序進入大廳。」當天首席法醫辦公室(Office of the Chief Medical Examiner)的官員表示，據法醫確認，在本周一駕車衝進中國領事館簽證 大樓後，被舊金山警方擊斃的男子，是31歲來自中國山東省的楊占圓(Zhanyuan Yang)。

首席法醫辦公室官員表示，楊占圓的家人已收到通知，舊金山警方以案件還在調查中為由，拒絕透露更多嫌疑人資訊和犯罪動機。

根據「舊金山標準報」消息稱，「楊占圓住在舊金山內日落區( Inner Sunset )的一間合租公寓裡。記者獲准進入他的房間內，發現有大量仿製槍械和一本名為『政治謀殺』的英文書。他的房間一片狼藉，存有一堆仿製攻擊性武器和一把刀，還有一架大型無人機。房間裡有化學、宗教、電影、科幻等中文書籍，還有『聖經』和毛澤東著作等英文書。從牆上釘著的明信片來看，他至少從2016年起就住在這間公寓。從楊占圓房間內保留的畢業證書顯示，他來自中國山東省於2014年畢業於中國曲阜師範大學杏壇學院環境科學專業。襲擊總領館的藍色車輛是楊占圓駕駛他室友的車，目前無法聯絡到這名室友。」

10月9日下午因嫌犯駕車衝擊中國駐舊金山總領館簽證大廳，對現場民眾及工作人員造成嚴重威脅，館舍設備及財產損失。中領館證件大廳於10日關閉，修整兩天後於12日再次開放。

9日下午，楊占圓持刀具和十字弓，駕車撞進使館辦證大廳，舊金山警方將其擊斃。隔日多位計畫前往中國旅行並尋求簽證的居民和遊客來到領事館，發現領事館因被襲擊事件關閉。領事館內部消息表示，儘管事發當天是哥倫布日，但是館內工作人員的正常工作日。 事件發生後，員工緊急撤離了辦公大樓。

這起襲擊事件引發了使館的強烈聲明，稱這次「極其嚴重」的入侵事件，嚴重損壞了建築物，並危及工作人員的生命。 總領館在聲明中表示：「使館強烈譴責這一暴力襲擊事件，並保留追究與事件相關責任的權利。使團已向美方提出嚴正交涉，要求盡快查明真相，依法嚴肅處理。 」

舊金山警方表示，他們正在與美國國務院 合作調查，目前襲擊者的犯罪動機都尚未公布。案件正由聯邦調查局(FBI)、國務院外交安全局(Bureau of Diplomatic Security)以及舊金山警察局(SFPD)協同調查。目前能發布的案件細節非常有限。通常警局會在突發事件發生後的十天內召開公開會議，並發布更多細節和證據。但警方也呼籲民眾，如有相關案件影片、照片或是目擊者，均可與警方取得聯繫，可匿名舉報。