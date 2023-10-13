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李尚福6周未露面 陸軍上將劉振立傳將接中國防長

編譯盧炯燊／綜合12日電
中央軍委聯合參謀長劉振立傳將國防部長。(取自解放軍報)
中央軍委聯合參謀長劉振立傳將國防部長。(取自解放軍報)

中國現任國防部李尚福已超過六周未公開露面，路透12日引述五名知情人士報導，中國中央軍委聯合參謀部參謀長、陸軍上將劉振立已成為新任國防部長的頭號人選。

有關人士還稱，有關任命可能在10月29日至31日在北京舉行的「香山論壇」前宣布，這不僅是國防部長人選明朗化，還促進中美軍事接觸，被視為兩中美兩軍關係回暖的跡象。

中國防長主要承擔外交職責，沒有直接指揮權，多位分析師及軍事參贊表示，若確實任命劉振立，可會提升國防部長的形象。由於劉擁有領導中央軍委聯合參謀部的經驗，而不僅僅是個技術官僚，同時也使其他國家能與中國軍事行動及戰爭規畫的核心人物打交道。

檀香山外交政策研究機構太平洋論壇研究員、新加坡國防分析專家尼爾(Alexander Neill)表示，這確實有助於為中國的軍事外交注入活力，美國也可能會找到一個真正想與之溝通的人。

從劉振立的背景看，他是從基層一路按軍功晉升，也是近數十年來為數不多的具有實戰經驗的中國軍方高級將領。

資料顯示，1986年時年22歲的劉振立開赴對越作戰前線，帶領連隊在敵前沿陣地堅守一年多，共36次擊退敵人進攻，以最小代價取得最後勝利。

2009年12月至2012年1月，任北京軍區第65集團軍參謀長，2010年12月晉升為少將軍銜。更於2014年2月至2015年7月，出任被稱為「萬歲軍」的北京軍區38集團軍軍長。其後任中國武警部隊參謀長、中國人民解放軍陸軍參謀長等職。從其履歷看，一直是軍方參謀各部的主官。

今年初全國兩會期間，與李尚福及張升民成為中央軍委委員，然而發展到現在，李尚福最終因涉及軍備採購案的貪腐墮馬，仍在接受調查。

消息指，在劉振立出任國防部長後，其中央軍委聯合參謀部參謀長空缺，由空軍司令員常丁求接替。

中國國防部長李尚福已六周未露面。(美聯社)
中國國防部長李尚福已六周未露面。(美聯社)

國防部 北京 李尚福

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