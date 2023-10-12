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避免一人即可罷免亂象 共和黨議員提案修改未過

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長出缺，空轉至今。共和黨和民主黨雖然都已有推派的人選，可是都沒有過半的把握。（美聯社）
眾院議長出缺，空轉至今。共和黨和民主黨雖然都已有推派的人選，可是都沒有過半的把握。（美聯社）

為避免僅一名聯邦眾議員提案罷免眾院議長就讓麥卡錫(Kevin McCarthy)下台的亂象重演，共和黨眾議員11日提議修改規定，但未通過。

麥卡錫當初爭取議長大位時，面臨共和黨極右派杯葛，今年1月表決進入第15回才當上議長。Politico新聞網站報導，麥卡錫出任議長之後，共和黨內部開始討論修改規定，建議新任議長提名人選交付全院表決之前，必須先在擁有221席的共和黨黨團內部投票拿下217票。

這項規則改變11日由德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)正式提案，但表決結果以135票對88票予以擱置。

對於麥卡錫下台後的議長空缺，民主黨10日晚間一致支持由眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)出任。共和黨則是眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、司法委員會主席喬登(Jim Jordan)爭取成為新任議長。共和黨團11日閉門會議裡的表決，史卡利斯以113票比99票，獲得共和黨提名參選議長。

Politico新聞網站分析，羅伊修改規則提案的表決，被認為是觀察史卡利斯支持度的風向球，因為史卡利斯盟友認為修改規則其實是衝著史卡利斯而來，企圖阻撓史卡利斯獲得提名。羅伊先前已宣布支持喬登出任眾院議長。

報導指出，某些共和黨眾議員私下表示，雖然贊同羅伊提議構想，但不同意提案內容用字遣詞的方式。

羅伊提案未能通過，代表著共和黨提名的新任議長候選人，接下來在全院表決過程中恐將面臨票數不足的考驗。

共和黨 眾院 眾議員

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