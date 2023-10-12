洛時：被指瞞報性虐醜聞 成喬登角逐議長絆腳石

爭取共和黨提名參選議長的眾院司法委員會主席喬登，雖獲川普支持，但涉多年前醜聞，未獲黨團支持。（美聯社）

前總統川普支持的眾院議長候選人、俄亥俄州 聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)在黨內推舉落敗。洛杉磯時報指出，喬登1987年至1995年曾任俄亥俄州立大學摔角助理教練，該校爆發重大性虐待醜聞，喬登卻未把握機會協助性虐待受害者；對喬登來說，這是阻撓他直上青雲的絆腳石。

據俄大委託發布的2019年報告，校醫施特勞斯(Richard Strauss)1979年至1996年曾性侵 至少177名男學生；施特勞斯2005年自殺身亡。喬登始終否認自己當年知道有選手指控施特勞斯性虐待。

許多摔跤手及包括前福斯新聞明星主播格蕾琴·卡爾森(Gretchen Carlson)在內的受虐倖存者倡議人士，都認為喬登錯過了最近協助受害者的機會。

喬登發言人戴伊(Russell Dye)11日重申喬丹的否認，稱他「從未見過或聽說過任何虐待行為，若他知道，一定會處理」。但喬登執教時期的幾名摔角手多次公開聲稱喬登知道這些虐待行為。

多名俄大前摔角手告訴洛杉磯時報，1989年至1990年大家在更衣室提到施特勞斯的虐待行為時，喬登也在場，「我們的教練全都知道」、「如果說喬登不知道，那就太荒謬了」。

昔日俄大摔跤手之一、現年53歲的里奇(Dan Ritchie)表示，「我記得有幾次當我們向喬登提起虐待事件時，喬登曾說：『要是施特勞斯敢對我這樣做，我會像折斷乾柴那樣地扭斷他脖子。』」

喬登最近也拒絕支持倖存者倡議者倡導的兩項兩黨法案。倡議立法防止工作場所性騷擾 的福斯前主播卡爾森，去年努力遊說兩黨支持其中一項新法；該法主要是禁止在性騷擾和性虐待案件中使用保密協議。

當卡爾森找喬登確認他支持時，她驚訝地發現他「不置可否」。最後，喬登是投票反對該法案的109名共和黨人之一。卡爾森說：「我非常失望。」

由演員兼導演喬治克隆尼(George Clooney)製作的俄大性虐醜聞紀錄片即將上映，可能很快會引起更多人對俄大性侵醜聞和喬登的關注。