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眾院民主黨再提名傑佛瑞斯參選議長 獲217票才能當選

編譯潘勛／綜合11日電
民主黨決定推派眾院少數黨領袖傑佛瑞斯參選議長，但民主黨席次還不足以當選。（路透）
民主黨決定推派眾院少數黨領袖傑佛瑞斯參選議長，但民主黨席次還不足以當選。（路透）

眾院占多數的共和黨11日私下集會，推選史卡利斯(Steve Scalise)成為該黨下一位議長候選人，民主黨也一致通過，再提名眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)角逐議長；在眾院未來舉行的議長選舉中，若現任眾議員都在場，候選人至少要取得217票才能當選。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，眾院民主黨團10日晚閉門集會，一致提名傑佛瑞斯擔任黨的議長候選人；今年1月眾院為選舉議長投票15輪，民主黨沒跑票，212席全數支持傑佛瑞斯。

但目前眾院多數黨為共和黨，擁有221席。任何候選人要取得217票支持，才能當選議長。

共和黨不記名投票時，史卡利斯得票為113票支持、喬登獲得99票，史卡利斯擊敗喬登，但兩人都沒有獲得穩定當選的票數。

接下來眾院將召開全院會，選舉下一位議長。因為共和黨已提候選人，目前代議長的麥亨利(Patrick McHenry)不必等待期，就可在院會發起投票。過去議長死於任內或者辭職，眾院通常會直接行動，選舉新議長。

議長投票要透過口頭投票來進行，意即書記官唱到議員姓名時，議員要站起來，出聲表示自己支持誰出任議長。議員可以票投甚至不是眾議員的任何人，投出席票，或者乾脆不投。

候選人要當選，必須取得在場眾議員的多數票，意即假如現任議員都在場，說出自己投給誰；目前兩席出缺，故目前眾議員有443席，取得217票即取得多數。

假如有議員缺席，或者有些投出席票，而非支持某位候選人，多數票就會減少。眾院打算補足全部435席，所以多數票通常要218票。

眾院 投票 眾議員

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