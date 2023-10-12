疑介入哈瑪斯襲以 2黨參議員籲拜登再凍結伊朗60億資金

共和黨主張白宮應該再凍結伊朗60億美元的石油收入，民主黨參議員曼欽也表態支持。（美聯社）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)突襲以色列 點燃區域戰火，共和黨聯邦參議員呼籲拜登政府重新凍結伊朗 60億美元資金，明年大選都面臨連任壓力、同屬中間路線派的民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)均已響應。

不過，美國初步情報顯示，伊朗高官對哈瑪斯發動攻擊感到意外，似乎並未直接涉入這波攻擊。

美國與伊朗9月達成換囚協議，德黑蘭釋放五名伊朗裔美國公民，交換被華府凍結的60億元石油收入。

參院國防撥款小組委員會主席泰斯特10日在「X平台」(前身為「推特」Twitter)發文，贊成重新凍結伊朗的60億元資金。他表示，美國情報官員仍在調查哈瑪斯發動的恐攻之際，「我們應評估手邊選項，追究伊朗是否協助哈瑪斯」，「至少我們應立即凍結伊朗的60億元資金，並考慮我們是否有其他金融制裁可運用」。

參院能源與自然資源委員會主席曼欽10日接受Politico新聞網站訪問時表態支持重新凍結伊朗的60億元資金，稱他原本就不贊成解凍這筆伊朗資金，做為交換美國人質的條件。他說：「我們絕對應該凍結這筆資金，並考慮祭出進一步制裁。」

美國最新情報指出，伊朗主要官員並未預見哈瑪斯在上周末突襲以色列。美國及其他中東地區的官員表示，美國、以色列及該區的關鍵盟友也沒有發現伊朗直接協助這場攻擊的證據。

美國官員表示，他們不會點名關鍵伊朗官員是誰，但這些人通常是知悉伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)菁英聖城部隊(Quds Force)行動的人士；菁英聖城部隊是伊朗的準軍事組織，長期與代理勢力合作並提供協助。

美國官員將持續調查情報，或許會出現伊朗或其他國家直接涉入哈瑪斯行動的證據；資深官員表示，將抱持開放態度，審查舊情資並尋找新訊息。

多年來，伊朗提供許多武器並支持哈瑪斯；美國官員認為，伊朗廣泛參與共謀，但這與直接了解和涉入仍有差距。