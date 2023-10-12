蓋茨挺史卡利斯角逐眾院議長 格林不支持：他應專心抗癌

眾院議長出缺，空轉至今。共和黨和民主黨雖然都已有推派的人選，可是都沒有過半的把握。（美聯社）

共和黨 保守派眾議員蓋茨(Matt Gaetz)11日恭賀眾院 共和黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)獲提名出任議長，喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)基於史卡利斯罹患血癌而不挺他，希望他專心治病；共和黨務實中間派和眾院前議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)及其盟友則支持喬登，而非史卡利斯。

上周提案罷免麥卡錫的蓋茨在投票前表示，「我等不及要投給史卡利斯，史卡利斯議長萬歲。」

蓋茨曾說，他樂見史卡利斯或喬登角逐黨內議長提名，但未表態支持誰；蓋茨8日受訪時表示，「將聆聽各方對開支與撥款法案的看法而定，但絕對都比麥卡錫好」。

麥卡錫遭蓋茨提案罷免後，反擊道：「你們都知道蓋茨，你們都明白這牽涉私人恩怨，無關預算案，只為了搶鋒頭。」

格林在黨內初選中，支持喬登而非史卡利斯，她表示因為後者正在抗癌；史卡利斯9月被診斷出罹患多發性骨髓瘤，這是一種可治療的血癌。

格林說：「我喜歡史卡利斯，我更希望他戰勝癌症，而非接下國會重擔。我的父親即因癌症病逝，那是一場非常嚴苛的戰鬥，而我們需要能夠全心全力擊潰共產民主黨並拯救美國的議長。」

史卡利斯贏得黨內提名後，落敗的喬登呼籲同僚支持史卡利斯，這會讓原本支持喬登的議員轉而支持史卡利斯，包括馬克斯‧米勒(Max Miller)、奈爾斯(Troy Nehls)、瑪莉‧米勒(Mary Miller)和布洛特(Lauren Boebert)。

新科眾議員艾琳·霍欽(Erin Houchin)在本屆國會開議時作為共和黨的清新門面，而今她加入中間派的「商業街黨團」(Main Street Caucus)，並擔任該黨團的新科議員主席。

霍欽曾堅定支持麥卡錫，並投票支持麥卡錫與拜登總統協議的債限法案，維持政府暫時正常運作，但在黨內票選議長候選人時，霍欽代表喬登發表提名演說。

霍欽隸屬的務實中間派現在與共同創辦極右派保守陣線眾院自由黨團(House Freedom Caucus)的喬登同一戰線，阿姆斯壯(Kelly Armstrong)及其他中間派議員也公開支持喬登。