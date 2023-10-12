眾院議長之爭 史卡利斯獲共和黨提名 川普背書的喬登失利

共和黨眾院多數黨領袖史卡利斯獲黨團推舉參選新任議長，但史卡利斯目前掌握的票數，還不足以在全院票選通過。（路透）

眾院共和黨 團11日舉行閉門會議，決議提名眾院多數黨領袖、路易西斯納州聯邦眾議員史卡利斯(Steve Scalise)出任眾院議長，遞補麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免下台後的空缺，前總統川普支持的眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)則在黨團投票 中落敗。

133：99 史支持票數不足 能否過關未卜

不過，史卡利斯在共和黨內支持票數不夠，能否獲得極右派支持仍有待觀察，提名能否在全院表決時通過，命運未卜。

眾院休會 全院表決時程未定

目前因為兩黨在眾院都還沒有掌握過半票數的把握，新任議長的全院表決何時登場，尚不明朗。眾院11日宣告休會，並未公布投票選舉議長的時程。

有線電視新聞網(CNN)分析，某些共和黨議員現在開始擔心，史卡利斯的議長之路恐因黨內同僚掣肘而走得坎坷。麥卡錫是美國史上首位被罷免的眾院議長，共和黨面臨的議長懸缺危機近期之內可能難以落幕。

新任議長誕生之前，眾院基本上處於停擺狀態，上周末發生巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯(Hamas)襲擊以色列後，戰火爆發，讓解決議長懸缺增加急迫性。同時，政府臨時開支法案將於11月中旬到期，共和黨的議長人選拖越久才出爐，能夠避開政府關門危機的緩衝空間就越小。

217門檻 史卡利斯仍差一截

11日上午，共和黨團在閉門會議裡針對推派史卡利斯或喬登繼任議長進行表決，史卡利斯獲得113票，喬登則有99票。然而，在全院表決時，史卡利斯必須達到217門檻才能當上議長，黨團表決時拿到的113票，明顯差了一截。共和黨目前在眾院僅享些微多數，兩黨席次為221席對212席。

多名消息人士說，史卡利斯11日稍後已經開始向共和黨同僚一一拜票，設法說服十多名立場堅定的強硬派。一名知情人士說，喬登落敗後表態支持史卡利斯，嘗試說動在閉門會議中為他投票的同僚與他一起支持史卡利斯，避免全院表決時讓共和黨尷尬。

獲前總統川普背書的共和黨眾議員喬登，爭取代表共和黨參選議長失敗，似也削弱了川普對共和黨的影響力。（美聯社）

前途未明 保守派有人不支持

但保守派成員喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)說，不會支持史卡利斯。同為保守派的肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)在社群平台X發文寫道：「驚喜是小朋友生日派對的橋段，眾院不搞這套。所以我親自讓史卡利斯知道，全院表決時我不會投票給他，因為他對聯邦預算案不曾提出可行方案。」