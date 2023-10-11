以巴衝突第二條戰線：黎巴嫩真主黨響應哈瑪斯 與以色列交火

10月10日，爭議的席巴農場地區上空。（美聯社）

「以色列 雙線作戰，加薩 危機擴大...。」巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）從加薩走廊突襲以色列南部後，與以色列北部接壤的黎巴嫩真主黨旋即也向以色列發動砲襲，雙方連日交火，以色列軍方證實10月9日1名以色列軍官在黎巴嫩邊境衝突中喪生，隨後以色列的回擊砲火擊斃至少3名真主黨戰士。真主黨是黎巴嫩最強大的軍事力量，曾在2006年與以色列爆發武裝衝突。如今在以巴衝突爆發後，真主黨響應哈瑪斯的攻擊，成為以巴衝突的第二條戰線；而敘利亞10日也向以色列戈蘭高地發射砲彈，戰火危機持續擴大。

哈瑪斯7日自其控制的加薩走廊，向以色列發射數千枚火箭砲，以及哈瑪斯武裝人員越過邊境進入以色列殺害平民及俘虜人質，以色列旋即以連日空襲報復，加薩走廊幾近被夷為平地，同時以色列也在準備可能的地面攻勢。目前已知衝突造成超過1200名以色列公民死亡、至少900名巴勒斯坦人喪生。

以色列8日已正式向哈瑪斯宣戰，徵召了史無前例的30萬名後備軍人，諸多預備役人員從世界各地返回以色列；以國下令全面封鎖加薩地區，禁止輸入一切電力、糧食、水及燃料。西方各國快速表態支持以色列，並譴責哈瑪斯攻擊殺害平民的行為，另一方面中東世界各個穆斯林國家，包括巴林、摩洛哥、土耳其、葉門、突尼西亞和科威特皆舉行了支持巴勒斯坦的示威活動。

巴林、摩洛哥以及阿拉伯聯合大公國原本已在2020年，於美國居中斡旋下，和以色列簽署《亞伯拉罕協議》，以色列與簽署協議的數個阿拉伯國家關係開始走向正常化，然而10月7日哈瑪斯攻擊以色列之後，中東各國旋即表達了支持巴勒斯坦，顯示以色列與阿拉伯世界的關係仍然緊繃，甚至協議簽署國的人民並不支持《亞伯拉罕協議》，而美國拜登政府正在設法努力促成的以色列與沙烏地阿拉伯國家關係正常化進程，也因衝突爆發而平添變數。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推測，哈瑪斯發動攻擊的部分原因，可能就是衝著以色列與沙烏地之間，正在協調的協議而來，試圖阻擋以沙關係正常化，而以沙——中東地區兩個最強大的國家——的共同敵人伊朗即是哈瑪斯背後的軍事和財政資助者。

伊朗同樣表態支持巴勒斯坦，最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）表示他「親吻那些對以色列造成損害的人的雙手」，但伊朗當局否認參與哈瑪斯的襲擊。

然而另一個由伊朗資助的組織——黎巴嫩真主黨8日響應哈瑪斯，為「聲援巴勒斯坦抵抗運動」，發射多枚砲彈和火箭彈攻擊以色列與黎巴嫩之間爭議地區「席巴農場」（Shebaa Farms）的3個以色列陣地，成為以巴衝突的第二條戰線，以色列展開回擊。過去真主黨曾在2006年與以色列爆發武裝衝突，如今雙方之間的交火成為2006年以來，黎巴嫩與以色列邊境最嚴重的衝突升級。

（Getty Images）

至10月9日，以色列軍方證實，1名以色列高級軍官在黎巴嫩邊境與武裝人員的衝突中喪生，隨後以色列用迫擊砲攻擊黎巴嫩境內多個地點，至少三名真主黨武裝人員喪命；另外以色列國防軍（IDF）也擊斃兩名進入以色列領土的「恐怖份子滲透者」（伊斯蘭聖戰組織Islamic Jihad聲稱遭擊斃者是其成員）。

10日以色列持續雙線作戰，IDF向加薩走廊進行空襲，整個地區被夷為平地，以色列國防部還表示正在準備發動地面攻擊；而哈瑪斯武裝人員曾警告要在加薩每處被毀的房屋處決1名以色列俘虜，但目前尚無證據顯示哈瑪斯執行處決。

真主黨則在10日表示，其向以色列阿維維姆（Avivim）地區的一輛軍車發射了反坦克飛彈，IDF則指出該次攻擊沒有造成傷亡，作為回擊，以色列直升機襲擊了真主黨一處觀察哨；哈瑪斯另聲稱其駐黎巴嫩人員向以色列西部的加利利（Galilee）地區發射火箭彈，IDF回應指出火箭彈皆被攔截或洛在空曠地區，作為報復，IDF再攻擊了另外2個真主黨觀察哨。

美國先前警告真主黨不要介入以巴衝突，真主黨是黎巴嫩最強大的軍事力量，擁有可以深入以色列領土的遠程火箭；真主黨的干預，意味著衝突規模的升級，而對於真主黨向以色列發動攻勢，BBC報導引述美國國防官員的說法：

「我們對真主黨做出錯誤決定，並選擇為這場衝突開闢第二條戰線深感擔憂。」

10月10日，黎巴嫩南部邊鏡村莊，遭到以色列砲火攻擊。（美聯社）

除真主黨之外，以色列國防軍10日指出，敘利亞也向以色列西北部的戈蘭高地發射多枚砲擊彈，IDP亦予以反擊。隨哈瑪斯的「阿克薩洪水行動」後，接連而來的中東國家攻勢，使國際社會愈加擔憂以巴衝突將持續蔓延擴大。

而同樣與加薩走廊接壤的埃及，則擔憂被動捲入以巴衝突——以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）中校10日向尋求逃離加薩的巴勒斯坦人提出建議：從加薩與埃及之間的邊界離開。

儘管以色列國防軍隨後澄清表示此建議並非正式呼籲，但已凸顯埃及長期以來的擔憂：以色列可能打算將加薩這塊燙手山芋推給埃及。就居住加薩的巴勒斯坦人處境來看，當以色列提出「離開」建議，他們唯一能去的地方便只有埃及，因為以色列顯然不會是逃亡地的選項。

這並非以色列首次「建議」巴勒斯坦人移往埃及，金融時報指出，以色列右翼陣營本就經常出現「巴勒斯坦人可以到西奈半島定居」的主張，而9日埃及國家媒體《Al Qahera》才引述政府消息人士表示：「埃及主權不容侵犯...占領當局（指以色列）有責任建立人道主義走廊，以拯救加薩人民。」 埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）10日被問及加薩居民安置問題時，他也表示：「我們不會允許以犧牲其他各方利益為代價，來解決巴勒斯坦問題。」

埃及控制的拉法過境口岸（Rafah）已於10日關閉——拉法口岸是巴勒斯坦人離開加薩的主要過境點，而埃及本身是1980年代第一個與以色列實現關係正常化的阿拉伯國家，此後埃及扮演著停火、調節的角色，不過在以巴衝突爆發後隔日，埃及境內也發生一名警察殺害兩名以色列遊客的事件。