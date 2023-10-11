「女兒還活著」以色列遇襲刺青師之母 籲德國政府速救

德國女刺青師莎妮·盧克的母親呼籲德國政府盡速營救女兒。圖為英國民眾在唐寧街首相官邸前拿著莎妮·盧克的照片，為以色列死傷民眾守夜。（Getty Images）

根據新聞周刊(Newsweek)報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)對以色列 發動突襲行動，綁架約150名人質，其中一人是22歲德國 女子莎妮·盧克(Shani Louk)，盧克母親10日向媒體證實，女兒還活著，但是身受重傷，呼籲德國政府盡速營救。

另外，包括英國、奧地利、義大利、法國、尼泊爾、柬埔寨等國陸續傳出有公民不幸喪命或失蹤的消息，各國政府也啟動撤僑；泰國政府也證實有18名公民死亡，泰國外交部將於12日載運第一批15名僑民搭機返國。

旅居以色列的墨西哥僑民約5000人，有300名僑民希望回國，墨西哥政府宣布安排兩架專機，前往特拉維夫接人；匈牙利政府也已撤離215名僑民；同時載有阿爾巴尼亞、科索沃和北馬其頓約40名僑民的一架專機，已經平安降落；波蘭政府也打算動用軍機和特種部隊投入撤僑任務。

據了解，哈瑪斯發動攻擊之際，紋身藝術家盧克正好在緊鄰加薩走廊(Gaza Strip)的內蓋夫沙漠(Negev Desert)參加一場音樂節活動，不幸遭到哈瑪斯武裝分子綁架，被迫坐在一輛皮卡車遊街示眾。

盧卡家人從網路分享的一段影片，透過頭髮和刺青認出盧卡，發現她被綁架後躺在車裡不省人事，家人擔心不已，盧卡母親里卡達(Ricarda)表示：「透過影片，我可以清楚看到女兒失去知覺，她和巴勒斯坦人一起坐在車上，汽車正行駛於加薩地區。」

盧克家人於10日對外宣稱，在以色列長大的盧克還活著，根據瑞士德語布利克(Blick)新聞網報導，盧卡母親表示女兒頭部受重傷，正在加薩一家醫院接受治療：「我們獲得許多關於女兒還活著的消息。」並補充表示，消息來源是來自匿名的巴勒斯坦人。

心急如焚的里卡達公開向德國政府喊話：「現在是分秒必爭的時刻，我們要求德國政府迅速採取行動。」

據了解，此次遭到哈瑪斯綁架的德國人質，不只有盧卡，還有數名具有德國和以色列雙重國籍的人士，因此德國聯邦檢察官10日宣布對哈瑪斯涉及綁架人質並謀殺德國公民一事，展開調查。