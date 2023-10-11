以巴衝突／拜登外交政策陷危機…中東衝突恐延燒美大選

以哈戰爭已有多名美國公民罹難，也有美國人被綁為人質，成為拜登政府棘手的外交危機。拜登總統已急派國務卿布林肯（右）赴以色列協助。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)10日報導，哈瑪斯 (Hamas)組織向以色列 發動破壞重大的攻擊，已迫使白宮面對可能爆發的區域戰爭，消耗政府資源、心力達數周甚或數月，對加緊競選連任的拜登 總統，堪稱遭遇最糟糕的外交政策危機。

不僅以巴衝突死亡人數上升，其他因素，如人質情勢、油價上漲而通膨惡化傷及經濟，都可能讓拜登面臨挑戰，在美國國內引發重大政治漣漪效應。

這次哈瑪斯攻擊，其幕後策畫的細節開始浮現，而以色列準備對加薩的哈瑪斯全面進攻，華府官員對暴力可能升級已有所準備。

以巴衝突研究學者露西‧庫爾澤-艾倫伯根(Lucy Kurtzer-Ellenbogen)表示，拜登政府的夢魘光景便是：當前局勢沒能圍堵便擴散，以色列必須自行多線作戰。

前情報及國防官員表示，戰爭會不會擴大，還要看伊朗是否涉入幫忙哈瑪斯籌畫7日的攻擊。隨著以軍升高行動，履行誓言，大規模入侵加薩，伊朗及其盟友如真主黨(Hezbollah)可能也升高衝突。以色列若確信伊朗參與其中，真有可能攻打伊朗。

哈瑪斯7日突襲之後，以色列在北境也與真主黨有所駁火，令人擔憂伊朗撐腰的真主黨可能捲入戰鬥。

以巴衝突目前已致千餘人死亡；咸信哈瑪斯手中有大約150名人質，消息人士表示，以國國防軍認為人質確切數字可能不止如此。人質的國籍等資訊不詳，但拜登總統已證實有美國公民在內，這種局勢會讓白宮受到壓力，要有所行動確保他們獲釋。

外交政策一般不會影響美國選舉，但因中東情勢緊張，油價9日大漲，對選民帶來經濟影響明顯可知。

哈瑪斯攻擊以色列，也讓白宮想透過外交協定重塑中東的心血受到質疑；要達成中東和平，必先有意義地解決以巴衝突。

中東研究學者哈米德(Shadi Hamid)表示，哈瑪斯攻擊的時間點，很可能是存心想讓以色列與沙烏地阿拉伯更難完成關係正常化；但也不免令人想到，拜登政府設想中東戰略時，「邊開車邊睡覺」；拜登官員們認為中東是小事，焦點全放在大國競爭、對付中國及俄烏戰爭；哈瑪斯的攻擊讓他們得分心處理。