以巴衝突／歷史紛擾不斷…「加薩走廊」衝突火藥庫

以色列對加薩發動全面報復式反攻，並稱收復多個城市，照片顯示在加薩南部港區的船隻遭到以軍猛烈攻擊。（Getty Images)

以色列 正與巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯(Hamas)交戰，在加薩 走廊(Gaza Strip)陷入暴力混亂之際，這塊以色列和埃及接壤的一小塊地區紛擾不斷的歷史，再度引發注意；它和被以色列占領、包括東耶路撒冷在內的西岸(West Bank)，是巴勒斯坦的兩塊領土。

華盛頓郵報報導，加薩走廊曾是奧圖曼帝國(Ottoman Empire)的一部分，1918年至1948年被英占領，1948年至1967年被埃及占領；以色列1948年宣布建國近20年後，1967年從埃及手中奪下加薩走廊，從約旦手中取走西岸。巴勒斯坦人聲稱對這些領土擁有主權，視它們為未來建國的一部分。

以色列控制加薩38年，期間建立了21個猶太人屯墾區；加薩走廊緊張局勢和暴力持續多年，也曾歷經近四年抗議騷亂和爆炸事件，前以色列總理拉賓(Yitzhak Rabin)1992年曾表示，「我希望加薩沉入大海；但這不會發生，所以必須找到解決方案。」

1993年，以色列和巴勒斯坦解放組織簽署奧斯陸協議，旨在實現「巴勒斯坦人民自決權」；1994年，巴勒斯坦人控制了加薩政府當局。2003年，在較大和平努力下，前以色列總理夏隆(Ariel Sharon)提出單方脫離接觸計畫，將拆除以色列在加薩的囤墾區；兩年後，以色列迫於國內和國際壓力，放棄控制加薩走廊，撤出9000名以色列定居者和軍隊。

1990年代奧斯陸協議斡旋期間，巴勒斯坦領土兩大政治勢力之一的哈瑪斯與巴勒斯坦領導人起衝突；2006年，哈瑪斯贏得選舉在加薩掌權，此後未舉行任何選舉。