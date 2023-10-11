以巴衝突／多處夷平地、停屍間塞爆…以色列對加薩75年「最猛烈空襲」

加薩市的港區遭到以色列炮彈猛烈攻擊，炮火和水花明顯可見。（Getty Images)

以色列 10日對加薩 地區發動75年來最猛烈的空襲，一個區一個區的進行轟炸，報復哈瑪斯 周末發動的攻擊，加薩多處夷為平地，停屍間擺滿屍體；以色列官員表示，已尋獲至少1500具哈瑪斯戰士的屍體，總理及國防部長矢言擊潰哈瑪斯軍力，空襲過後將派遣地面部隊深入。

四天前，哈瑪斯武裝分子闖進以色列城鎮殺害數百名參加音樂會的民眾，這是以國史上死亡人數最多的哈瑪斯攻擊事件；在那之後，以軍展開猛烈報復行動。

以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)在加薩圍牆附近告誡士兵，「哈瑪斯想要改變且將如意，加薩現勢將不復存。我們先發動空襲，接著會展開地面攻勢，我們在第二天就已控制該區且占進攻優勢，攻擊只會更猛」。

以軍表示，10日已在加薩邊境的合作農場發現1500具哈瑪斯戰士的屍體。

以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的右翼政府面臨迅速回擊的壓力，表明強烈報復並摧毀哈瑪斯的軍事能力，但這很難僅靠空襲達成，以色列已徵召36萬後備軍人，常備軍人數量增至約17萬人；葛朗特表示，以方已準備發動地面攻勢。

另方面，一系列火箭炮從黎巴嫩南部朝以國北部發射，以方也反擊回敬，凸顯以巴衝突可能擴大為廣泛戰事。

以色列駐美大使表示，哈瑪斯周末攻擊的死亡人數逾千人，其中大多數為在家裡、街頭和戶外派對被槍殺的平民。

哈瑪斯人士挾持以色列士兵和平民，威脅以軍只要炸毀加薩一棟民宅，就殺一名人質；但截至10日晚，無跡象顯示哈瑪斯已經這麼做了。

以哈戰爭已造成雙方死傷慘重，以國宣稱在巴勒斯坦占領區已有1500具屍體。(Getty Images)

部分以色列人和少數外國人被俘虜至加薩，另有人遭遊街示眾。

加薩健康部長表示，以軍10日報復空襲造成至少830人死亡、傷者上看4250人；這波空襲10日晚加劇，撼動地面，天空也出現許多砲火煙灰，當地區民則慌忙地尋找安全地帶躲避。

以國殺哈瑪斯2高官

哈瑪斯也證實以色列國防軍(IDF)10日稍早宣布該組織兩名高階成員遭到空襲加薩走廊的以色列軍方殺死；遇害的兩人都是哈瑪斯政治局成員，一是領導經濟事務的穆瑪(Zakaria Muammar)，另一人是負責協調與其他巴勒斯坦派系關係的夏馬拉(Jawad Abu Shamala)。

以色列軍方說，兩人是在連夜的空襲中遭擊斃，並表示穆瑪是哈瑪斯加薩領導人辛瓦(Yahya Sinwar)的親信。

聯合國表示，逾18萬名加薩人無家可歸。

自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

加薩南部汗尤尼斯(Khan Younis)一間醫院的停屍間放滿屍體，院方籲家屬盡速領回遺體，因太平間已無空間放更多死者；遭炮擊的建築被用作緊急避難所，躲藏其中的民眾表示，「加薩無一處安全，他們攻打所有地方」。

巴勒斯坦外交部表示，以軍自7日起的空襲已炸毀逾2萬2600棟民宅、10處醫療機構和48間學校。