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以巴衝突／涉哈瑪斯突擊以色列？伊朗領袖哈米尼否認

編譯徐薏茹／綜合10日電
以哈戰爭發生後，伊朗領導人哈米尼10日首度露臉，他指伊朗並未介入哈瑪斯的攻擊，但他對此事件表示歡迎。(Getty Images)
以哈戰爭發生後，伊朗領導人哈米尼10日首度露臉，他指伊朗並未介入哈瑪斯的攻擊，但他對此事件表示歡迎。(Getty Images)

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯(Hamas)7日對以色列發動攻擊，外界指伊朗可能涉入其中，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)10日首度在本次以巴衝突後透過電視演說發聲，否認伊朗涉入哈瑪斯的突擊行動，但他為以色列「無可挽回」的軍事與情報挫敗喝采。

哈米尼在演說中表示：「那些規畫對猶太復國主義者政權發動攻擊的人，我們親吻他們的手。」

「這場毀滅性的攻擊摧毀以色列的部分重要建築，難以輕易修復，關於這場災難，猶太復國主義者政權要為自己的行為負責。」

以色列長期以來指控伊朗的神職統治者提供哈瑪斯武器以煽動暴力，伊朗則表示對哈瑪斯提供道義和財政上的支持。

自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，支持巴勒斯坦事業一直是伊朗將自身塑造為穆斯林世界領袖的一種方式。

美國9日指出伊朗涉入哈瑪斯涉入對以色列的攻擊，但強調沒有情報或證據支持這一說法，美國參謀首長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown)9日警告伊朗，不要涉入這場危機，表示不希望衝突擴大。

以色列10日稍早表示已經重新控制加薩走廊邊界，並且埋設地雷。

哈米尼稱對加薩的襲擊將「引發更強烈的憤怒」，他說：「占領政權試圖將自身描述為受害者，以進一步升級其罪行，這是判斷失誤的計算，甚至將導致更大的災難」。

以色列電視台表示哈瑪斯攻擊行動造成的死亡人數已攀升至900人，至少2600人受傷；巴勒斯坦衛生部表示，自7日以色列的空襲行動以來，已造成至少687名巴勒斯坦人死亡，3726人受傷。

伊朗 以色列 哈瑪斯

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