拜登重申挺以色列 譴責哈瑪斯「邪惡透頂」

總統拜登10日首度對以哈戰爭發表談話，他譴責發動攻擊的哈瑪斯是邪惡透頂的行為。（美聯社）

證實美14死20失聯 人質有美國人

拜登 總統10日證實，以巴攻擊事件中有14名美國人喪生、20人失聯，並有美國人遭挾持為人質；拜登重申力挺以色列 ，並譴責巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯 」(Hamas)發動突襲為「邪惡透頂」，允諾美方供應軍火；以色列國防軍(IDF)同日證實第一架載運美國先進武器的專機當天已抵達特拉維夫。

以色列對加薩走廊發動報復性的無差別攻擊，也造成不少巴勒斯坦平民傷亡。（美聯社）

繼日前派出福特號之後，國防部將再派遣「艾森豪號」核航母戰鬥群，前往地中海東部，支援以色列。(路透)

與此同時，政治網路媒體Politico報導，已定本周從維吉尼亞州諾福克基地出港的艾森豪號航空母艦戰鬥群可能被部署到以色列沿海水域。報導引述兩名國防部匿名官員指出，一旦如此，美國將有兩艘航母在地中海東部水域；隨著以色列軍隊和哈馬斯武裝分子之間的戰鬥加劇，此舉將凸顯美國在該地區的軍事力量大幅升級。

布林肯12日啟程訪以 展現美支持

總統拜登10日譴責哈瑪斯，並表態堅定支持以色列，同時派出國務卿布林肯（右）到以色列協助。（美聯社）

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)12日啟程訪以，展現美方支持；眾院代理議長麥亨利(Patrick McHenry)表示，若有必要，眾院會及時批准軍援以色列的法案。在以巴戰事方面，以軍採用陸空夾擊反制，已控制加薩走廊，以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)矢言摧毀哈瑪斯軍力。

拜登10日在記者會上把哈瑪斯的殘暴行徑與恐怖組織「伊斯蘭國」相提並論，說道「我們(對哈瑪斯周末突襲以色列)感到心碎，但解決方法明確；美國無疑支持以色列，我們永遠將確保猶太人、以色列的民主和以國的自衛能力。」

以哈戰爭進入第四天，以色列持續對加薩走廊狂轟猛炸，以方宣稱在巴勒斯坦佔領地區已尋獲1500具屍體。圖為巴勒斯坦救援人員在廢墟中救出一名女孩。（美聯社）

在撲滅一起哈瑪斯火箭攻擊汽車的火警後，以色列消防人員跪地休息，平撫情緒。（美聯社）

拜登形容，哈瑪斯基於「邪惡透頂」進犯以色列；但他在堅定支持以色列之際，也提及無辜的巴勒斯坦人因以軍報復空襲加薩而受苦；美聯社分析，若如各界預期，隨著以軍擴大整肅哈馬斯的軍事行動，巴勒斯坦面臨的人道危機勢將惡化。

拜登表示，這波以巴衝突波及美國人，已知14人遇害，20人失蹤。他說：「恐怖主義沒有正當理由、沒有藉口，哈瑪斯並不代表巴勒斯坦人民的尊嚴與民族自決，哈瑪斯旨在毀滅以色列和謀殺猶太人，並拿巴勒斯坦公民當作人肉盾牌。」

哈瑪斯回應 籲拜登勿採雙重標準

哈瑪斯發布聲明回應拜登，捍衛其行動，指哈瑪斯為以色列占領屯墾地而戰，捍衛巴勒斯坦民族自決的權利，呼籲拜登「撤銷在以色列議題上採取雙重標準的政策」。

國務院發言人米勒(Matt Miller)10日表示，國務卿布林肯11日將啟程訪以，訂12日抵達，釋出「團結與支持的訊息」，並「討論美方能提供的其他資源」。

白宮證實，已開始供應關鍵盟友亟需的彈藥及軍備，五角大廈正在研議如何快速運送軍備給以軍對抗哈瑪斯。

以色列國防軍發言人哈加里(Daniel Hagari)10日在社群媒體X(前 Twitter)上貼文說，第一架攜帶先進彈藥的飛機10日降落在以色列內巴蒂姆空軍基地；哈加里表示，這些武器將「讓(以色列)有能力進行重大攻擊行動，為更多情況做準備」。

以軍遇襲後展開猛烈報復空襲，並派地面部隊前進並控制加薩，以國總理內唐亞胡揚言摧毀哈瑪斯軍力。

美國眾院群龍無首之際，代理議長麥亨利10日發布聲明力挺美國在中東重要的盟友，並表示「若有必要，眾院將通過援助以色列的法案」。