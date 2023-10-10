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習近平會舒默：中美面對面交流不可替代 「修昔底德陷阱」非必然

記者賴錦宏／綜合報導
參院多數黨領袖舒默9日與中國國家主席習近平結束會面後，在美國駐北京大使館內舉行記者會。(美聯社)
參院多數黨領袖舒默9日與中國國家主席習近平結束會面後，在美國駐北京大使館內舉行記者會。(美聯社)

中國國家主席習近平9日在北京會見參院多數黨領袖舒默一行。據國際媒體和央視，習近平向舒默表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國如何相處決定人類未來，應相互尊重、協作，推動中美關係不斷改善，面對面交流不可替代，「修昔底德陷阱」(新興大國與既有大國必起衝突)並非必然。

舒默稱，美方不尋求與中國發生衝突，不希望與中國脫鉤，願與中方加強對話溝通，管控兩國關係。

法新社報導，舒默在會見時對習近平說，「我們的國家將共同塑造這個世紀」，這就是為什麼美中必須負責任和尊重地處理雙方的關係。

央視報導，習近平9日在人民大會堂會見舒默率領的美國參院兩黨代表團。

習近平指出，中美兩國如何相處，決定人類前途與命運。競爭對抗不符合時代潮流。中美共同利益遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰。「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

他並稱，中美兩國經濟深度融合，「你中有我，我中有你」，可從對方的發展中獲益。全球疫後復甦、應對氣候變遷、解決國際和區域熱點問題，都需要中美協調和合作。

據中方發布，舒默等人表示，中國發展繁榮有利於美國人民。願同中方本著開放坦誠、相互尊重的精神加強對話溝通，負責任地管控兩國關係，推動美中關係穩定發展。美方期待與中方加強雙邊貿易投資合作，以應對氣候變遷、打擊毒品販賣、解決區域衝突等問題加強溝通合作。

中共中央外辦主任王毅9日上午會見舒默一行。王毅表示，希望舒默這次訪問，有助美方更準確、更客觀看待中國，以及更理性管控分歧；中美兩國過去無阻礙雙方發展互利合作，今日亦不應成為對抗衝突的理由。

舒默表示，美中兩個大國於貿易、科技和外交等領域確實是競爭關係，但美國不尋求衝突，亦不尋求脫鉤，希望中方為美國企業提供公平競爭環境。

舒默還就以哈衝突指出，中國外交部聲明沒有明確支持以色列，他感到失望。敦促中國與以色列人民站在一起，譴責惡毒的攻擊行為。

舒默所率領的跨黨派參院代表團7日抵達中國訪問， 除王毅外，舒默9日還會見中共人大常委會委員長趙樂際。下一站將訪問西安。

習近平 王毅 參院

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