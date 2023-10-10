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拜習會前 習近平將訪越南 美中較勁意味濃

記者張聲肇／綜合報導

預定11月拜習會的目的是「修復、重整」美中關係，但華爾街日報9日報導，會前白宮將宣布進一步限制高科技出口措施，落實遏制中國的半導體產業發展的政策，習近平則出訪越南，拉攏拜登上月前去拉攏的「夥伴」，兩人較勁意味甚濃。

歐巴馬政府的國安高官、喬治城大學教授梅戴羅斯(Evan Medeiros)說，兩國的國際競爭日趨激烈，目前正在協商競爭的界線要畫在哪裡。「兩國正在思考，在哪些地方以及如何競爭，會最有效率。」

雙方都希望對方做出讓步。美國希望恢復兩軍溝通管道，美國在華投資的企業獲得更公平的待遇。中國的疲弱經濟則需要美國拉抬，但前提是要改善兩國關係。對於最敏感的台灣問題，彼此也要對方退後一步：美國少支持台灣一點，中國減少繞島軍事施壓。

拜登政府高層說，和中國保持溝通，是負責任、也對美國有利的做法。「對國家有利的時候，和競爭者談判甚至合作，我們有好幾十年的經驗。我們不會從國家利益，包括安全，退縮。」

中國駐美使館則「堅決反對」美國過度衍伸國家安全的概念，更反對美國「濫用」出口管制，「任意」壓制中國企業的發展。

習近平9日告訴訪問北京的參院多數黨領袖舒默，中國有1000個理由和美國保持穩定關係，舒默回應道，美國也希望雙邊關係穩定且公平。

美國官員說，如果美國祭出更嚴格的限制高科技出口措施，習近平可能會取消和拜登的高峰會，而兩國關係緊張到這地步的話，可能會螺旋上升，演變為台海衝突；許多以中國為最大貿易夥伴的美國友邦勸拜登，務必穩住美中關係。

但拜登政府仍決意要進一步限制中國取得先進半導體製造技術，只是可能不在拜習會前「出拳」，會多方維繫高層會談，管理雙方的緊張關係。知情人士說，峰會「對兩國都有利，不是只對美國有利。」

新管制措施將包括人工智能晶片的輸出，是否連雲端服務也在列，目前不清楚；美國晶片商，如達輝，敦促政府放棄或放鬆進一步限制措施。

拜登 習近平 晶片

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