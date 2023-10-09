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諾貝爾經濟學獎 哈佛大學學者戈丁享殊榮

諾貝爾經濟學獎出爐 學者：女性勞動議題重要且迷人

中央社／台北9日電
2023年諾貝爾經濟學獎由美國哈佛大學學者戈丁（Claudia Goldin）獲得殊榮，肯定她促進女性勞動市場成果的理解。 （美聯社）
2023年諾貝爾經濟學獎由美國哈佛大學學者戈丁（Claudia Goldin）獲得殊榮，肯定她促進女性勞動市場成果的理解。 （美聯社）

2023年諾貝爾經濟學獎由美國哈佛大學學者戈丁（Claudia Goldin）獲得殊榮，肯定她促進女性勞動市場成果的理解。學者直言，女性勞動市場是「非常重要而迷人的問題」，樂見此研究領域受到重視。

諾貝爾委員會今天宣布2023年諾貝爾經濟學獎得主，由美國哈佛大學學者戈丁（Claudia Goldin）獲殊榮，表揚她促進各界對女性勞動市場結果的理解。

「女性在勞動市場裡面，是經濟學家非常著迷的問題」，台灣中央大學產業經濟研究所教授單驥表示，男性基本上都會投入勞動市場，女性則扮演媽媽、家庭照護等多種角色，不一定會全職投入勞動市場；另外，女性投入與否、程度多寡，也與先生的收入有關。

單驥指出，由於女性投入勞動市場並非必然結果，背後有著許多經濟、家庭、教育甚至稅等因素，這當中隱含著這類經濟、社會議題，存在很多變數及探討空間。

單驥表示，儘管美國婦女勞動參與率比台灣高，不同種族、年齡、教育水準、家庭收入與子女人數，都是重要變數，了解變數的可能發展，對於政策引導至關重要。

單驥以台灣為例說，子女托育是勞動市場投入的重要議題，許多婦女反映幼兒園下午4、5點就放學，但職業婦女都還沒下班，這部分若能有妥適配套，例如推動教師兩班制；不只讓婦女更願意投入勞動市場，說不定還可提升生育率，因為婦女覺得「生小孩是可行的」，對台灣社會將是雙贏局面。

單驥認為，今年諾貝爾經濟學獎頒發給研究婦女勞動問題的戈丁，除了是非常大的榮譽，亦是對此研究領域的肯定，代表重視婦女勞動對社會、經濟、人口的影響。

中經院副院長王健全指出，隨著家庭、人口、產業結構變遷，如何引導婦女再次投入勞動市場，是各國政府都相當注重的問題；另一方面，生產力是經濟成長的關鍵，勞動市場也是經濟議題相當重要一環。

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