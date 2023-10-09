以巴衝突／兩國交火逾千死 內唐亞胡喊話：準備長期抗戰

反擊巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯的突擊，以色列8日繼續反擊，空襲加薩走廊。(美聯社)

黎巴嫩真主黨參戰 以色列 南北受襲

以色列8日正式對巴勒斯坦「哈瑪斯 」(Hamas)武裝激進組織宣戰，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)對全國表示，準備長期抗戰；以軍與哈瑪斯民兵8日持續互攻，雙方死亡超過1100人；黎巴嫩南部「真主黨」(Hezbollah)也向以國北部發射火箭、砲擊，雙方短暫駁火，以色列南北受襲；另外，哈瑪斯8日再度攻擊以國南部城市亞實基倫(Ashkelon)。

哈瑪斯8日再從加薩走廊，對以色列南部的亞實倫基市展開火箭攻擊。圖為亞實倫基的居民站在防空設施前，擔心哈瑪斯的火箭來襲。(美聯社)

以境700人喪生加薩 400死

美聯社報導，哈瑪斯突襲以南24小時之後，以軍仍與藏身數個地點的哈瑪斯民兵交戰之中，據傳以境至少700人喪生，加薩境內400多人死亡，雙方數千人受傷。

以國表示已動用特種部隊，想由哈瑪斯手中奪回四個以國設施的控制權，包括兩處稍早遭哈瑪斯入侵的屯墾社區；以國警方公布的視頻顯示，部隊在長草中採跪姿射擊，與民兵在開闊地駁火。

以色列宣戰預告接下來戰鬥擴大，以軍是否會由地面進攻加薩走廊目前猶未可知；在過去這類軍事行動都引發大規模死傷。

哈瑪斯劫持上百名人質

哈瑪斯下規模較小的「伊斯蘭聖戰」(Islamic Jihad)組織宣稱，光是該組織由以境劫持30多人帶回加薩，準備用來交換遭以國囚禁的數千巴人；以色列政府則稱，有130多人質被俘據，其中有以國士兵、老幼婦孺等平民，還有來以國的外國鳥一人。

以軍還擊轟平加薩城鎮

以軍表示，為還擊哈瑪斯到以境綁人，已攻打加薩境內800多個目標，包括空襲，加薩東北隅的拜特哈農鎮(Beit Hanoun)大致夷為平地。以國海軍少將哈格里(Daniel Hagari)表示，哈瑪斯用拜特哈農來發動攻擊，當地數萬人在轟炸前可能已經逃離。

反擊哈瑪斯的突擊，以色列8日繼續空襲加薩走廊。圖為加薩市的巴勒斯坦居民正在檢視被以軍炸毀的建築。(美聯社)

以國官員表示，安全部隊已殺死400多名好戰分子，擒獲數十人；8日在西岸其他地區，六名巴人與以軍衝突而被殺。

黎巴嫩真主黨8日繼續動用火砲及發射火箭，攻擊戈蘭高地以軍三處據點，以軍用武裝無人機反擊。以國軍方表示，雙方短暫駁火後，局勢已告平靜。

以國智庫「以色列民主研究所」(Israel Democracy Institute)所長普列斯納(Yohanan Plesner)表示，安全內閣向哈瑪斯宣戰大致屬象徵意義，用意在展示國家已進入時期較長、更激烈且重要的戰爭時期。

安全內閣另批准「重大軍事步驟」，雖未明指內容，但此宣布顯然讓軍方及內唐亞胡取得廣泛權力。

埃及官員表示，以國已向開羅當局求助，確保被哈瑪斯劫走的人質平安；該官員表示，埃及已與兩造交談，看能不能停火，但以國「值此階段」不考慮停火。