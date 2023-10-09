以巴衝突／美出動福特號航母馳援以色列 拜登內唐亞胡通話 商討救人質援軍火

國防部下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。圖為今年5月經過挪威的福特號航母。(美聯社)

在巴勒斯坦武裝激進組哈瑪斯 (Hamas)突襲以色列 ，發動半世紀以來最嚴重的軍事攻擊後一天，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)8日宣布，已下令福特號(USS Gerald R. Ford)核子航空母艦打擊群(carrier strike group，CSG)駛往地中海東部，進入支援以色列的預備位置。

哈瑪斯7日突襲以色列，8日繼續攻擊，以色列回擊加薩走廊，雙方死亡人數累計已破千。美聯社報導，死亡與失蹤名單上有美國公民。

聯國安理會開會無結果

以色列駐聯合國大使爾登(Gilad Erdan)8日譴責哈瑪斯犯下「戰爭罪」(war crimes)。

聯合國安理會15個理事國8日舉行緊急閉門會議，但沒有做出決議或發表聲明。

拜登總統8日與以色列總理內唐亞胡再次通話，下令對以色列提供「額外支持」。圖為內唐亞胡9月與拜登在紐約聯合國大會雙邊會談。(Getty Images)

白宮發表聲明表示，拜登 總統與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)8日在電話中討論遭哈瑪斯恐怖分子綁架的人質問題，其中包括以色列民眾一家老小全被抓走。這是兩人兩天的連續交談討論。

布林肯籲中東各國搶救人質

白宮聲明表示，拜登與內唐亞胡同時討論到必須確保不會有任何以色列的敵手認為可以利用目前情勢趁虛而入。美聯社報導，國務卿布林肯(Antony Blinken)8日已分別與沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國外長通話，呼籲各國與美國遏止哈瑪斯的行動及搶救所有人質。

奧斯丁說，拜登政府會迅速提供以色列國防部隊更多軍事設備與包括彈藥在內的資源。

福特號最先進核動力航母

福特號是美國最新穎、最先進的核子動力航空母艦，艦上約有5000名官兵，戰機停滿甲板，有巡洋艦與驅逐艦護衛，展現足以因應任何狀況的雄偉軍力，可以阻止哈瑪斯獲得後續軍援，還能監控情勢。

國防部下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。(Getty Images)

美聯社分析，大動作部署軍力反映了美國希望遏止區域衝突擴大的用意。不過，以色列政府8日已對哈瑪斯正式宣戰，下令得以使用「重大軍事步驟」報復哈瑪斯。

美國官員透露，根據美國駐耶路撒冷大使館掌握的初步消息，這波以巴衝突中至少四名美國公民喪生，另有七人失蹤，由於狀況瞬息萬變，統計數字仍在不斷更新。

福特號將由諾曼第號巡洋艦(USS Normandy)以及哈德納號(USS Thomas Hudner)、拉瑪紀號(USS Ramage)、卡尼號(USS Carney)、羅斯福號(USS Roosevelt)等驅逐艦伴隨。美國同時擴大部署區域裡的美國空軍F-35、F-15、F-16以及A-10戰鬥機中隊。