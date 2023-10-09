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以巴衝突／煙硝味「燒進」紐約時報廣場 雙方支持者叫囂

編譯徐薏茹／綜合8日電
在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列後，紐約市巴勒斯坦支持者8日在曼哈頓時報廣場行挺巴遊行，引來以色列支持者的反遊行，雙方沿街叫罵，場面火爆。(Getty Images)
在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列後，紐約市巴勒斯坦支持者8日在曼哈頓時報廣場行挺巴遊行，引來以色列支持者的反遊行，雙方沿街叫罵，場面火爆。(Getty Images)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日突襲以色列，8日立即有親巴勒斯坦團體占領紐約市時報廣場(Times Square)示威；另一方，憤怒的反示威者揮舞以色列國旗，與300名拿著標語牌的挺巴示威者爆發衝突，現場赫見納粹符號；與此同時全美各地城市正在加強對猶太社區及禮拜堂的安全戒備。

時報廣場上的兩方人馬互相叫囂，人數漸增，紐約市警察局在現場設置金屬圍欄戒備。

一名男子衝向挺巴團體，但立即被警方攔截並押送離開。

示威者聚集在一起，手持擴音器，舉著黃色標語：「抵抗占領是人權」、「終止美國對以色列的所有援助」，並高喊「以色列是恐怖主義國家」。

紐約居民克勞迪婭·德拉克魯斯(Claudia De La Cruz)是爭取社會主義和解放黨(Party for Socialism and Liberation)的成員，這次她加入挺巴團體，她表示：「這不是反猶太主義事件，我們並不反對猶太社區，我們反對的是猶太復國主義(Zionism)，這是完全不同的事」。

儘管州及地方政府官員表示目前這些社區沒有可信的安全威脅，但為求謹慎，巡邏隊仍然加強維安。

紐約市是除以色列之外，全球猶太人最多的城市，紐約市市長亞當斯(Eric Adams)已表示，紐約與以色列站在同一陣線。

他7日發布的聲明指出，雖然紐約市目前沒有可信的威脅，但政府正與五個行政區的猶太人領袖聯繫，並已指示紐約市警察局在全市的猶太社區與會堂部署額外資源。

紐約州州長霍楚( (Kathy Hochul)表示其辦公室已經與聯邦機構聯繫，並指示州警協助確保禮拜堂及其他有風險區域保持安全。

新澤西州檢察長普拉金(Matthew J. Platkin)要求所有居民提高警覺，若發現任何可疑活動應立即通報地方當局。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)譴責以巴地區的攻擊行動，並表示巡邏隊已在猶太教堂、禮拜堂、大使館加強巡邏。

洛杉磯警察局宣布在猶太與穆斯林社區增加額外巡邏人力，以確保所有人的安全。

除了全美各地，全球多處更爆發反美、反以色列的浪潮，許多地方出現焚燒美國、以色列國旗的戲劇性畫面。

目前美國、德國、英國等西方國家聲援以色列，而大部分阿拉伯國家則支持巴勒斯坦。

在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列後，紐約市巴勒斯坦支持者8日在曼哈頓時報廣場行...
在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列後，紐約市巴勒斯坦支持者8日在曼哈頓時報廣場行挺巴遊行。(Getty Images)

猶太 以色列 紐約市

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