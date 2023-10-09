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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

駐以大使盧傑克任命案 參院民主黨促通過

編譯俞仲慈／綜合8日電
拜登總統提名出任駐以色列大使的前財長盧傑克，全案仍卡在參院。(美聯社)
拜登總統提名出任駐以色列大使的前財長盧傑克，全案仍卡在參院。(美聯社)

在以色列遭到巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)攻擊後，懸而未決的美國駐以色列大使，仍然懸空，急需敲定，參院民主黨人正全力推動任命案過關，以便前財政部長盧傑克(Jack Lew)成為新任駐以大使。

政治新聞網Politico報導，盧傑克於9月初獲得提名，但是受限於兩黨意識形態紛爭，任命案懸而未決，如今參院外交委員會主席、馬里蘭州民主黨籍聯邦參議員卡定(Ben Cardin)呼籲參院同僚共同推動盧傑克任命案過關，以因應中東最新情勢。 

參院外交委員會委員、夏威夷州民主黨籍參議員夏茨(Brian Schatz)也呼應卡定的主張並表示：「我們應該立即這樣做，而且我們還要通過海軍軍令部長任命案。」

據了解，阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員圖伯維爾(Tommy Tuberville)不滿五角大樓使用聯邦經費支付軍人及其家屬的墮胎旅費，阻擋數百名高階軍官晉升案。圖伯維爾參議員8日下午表示，他不會因為以巴局勢而改變他既定的反對立場。他表示，要他通過很容易，只要國防部放棄這些不當不法不道德的國防預算就好。

外委會資深委員、愛達荷州共和黨籍聯邦參議員芮胥(Jim Risch)表示，對於盧傑克的任命案持開放態度，其發言人表示：「提名文件在上周剛剛完成，是委員會走向聽證會的關鍵一步，委員會將盡快完成調查，以推動任命案通過。」

另一方面，德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)始終質疑拜登政府提名的中東地區人事案，其發言人表示：「提名人選不斷向國會和國人撒謊，作證時公開表示會全力打擊伊朗，並強化美以兩國關係，一旦任命後，私下做的又是另一套。」並強調：「克魯茲將基於這種質疑，評估盧傑克的任命案」。

參議員 參院 民主黨

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