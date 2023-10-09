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以巴衝突／國務院籲別去加薩 航空公司紛暫停航班

編譯尤寶琪／綜合報導
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯繼7日突襲以色列後，8日自加薩市發射連串火箭，繼續攻擊以色列。(Getty Images)
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯繼7日突襲以色列後，8日自加薩市發射連串火箭，繼續攻擊以色列。(Getty Images)

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動陸空突襲行動，以色列內閣隨即在7日晚間表決國家正式進入戰爭狀態；國務院8日指出，有鑑於「恐怖主義和內戰」，當地局勢「仍處於變化之中；迫擊砲和火箭攻擊可能會在沒有警告的情況下發生」，建議公民在前往以色列或約旦河西岸時要格外小心，並對對加薩提出「不要前往」的建議。

聯邦航空管理局(FAA)7日敦促航空公司和飛行員「謹慎行事」，並建議「不要前往」加薩；美三大航空公司暫停特拉維夫航班。

FAA則是在7日敦促航空公司和機員在飛入以色列領空時要「謹慎行事」，並發布包括「潛在危險情況」和「建議航空公司格外小心」內容的飛航公告(NOTAM)。

聯合航空(United Airlines)、美國航空(American Airlines)和達美航空Delta Air Lines紛紛在7日宣布暫停往返特拉維夫的航班。

聯航告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)：「我們乘客和機組人員的安全是我們的優先考量；目前正在密切關注事態發展，並會根據需要調整航班時刻表。 」

聯航8日宣布，會繼續暫停飛特拉維夫航班直到條件允許恢復為止；聯航分別在7日和8日為兩班飛離特拉維夫的定期航班開綠燈；美國航空也宣布暫時停飛特拉維夫，在聲明中表示：「我們會繼續以安全為首要考慮，持續監控局勢，並根據需要調整我們的運營。」

美國航空機員工會代表在8日告訴成員，因該地區衝突，將「停止飛往以色列航班的運營」；聯合機師協會(Allied Pilots Association)總裁斯徹(Ed Sicher)告訴成員，在「能對該地區安全有合理保證之前」，請拒絕飛往以色列的指派。

達美航空也取消7日與8日進出特拉維夫的定期航班，表示正在努力「將達美員工安全送回美國，並將根據需要與美國政府合作，協助運送想要回國的美國公民。」

以色列 加薩 達美航空

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