以巴衝突／加薩成「世界最大露天監獄」巴平民曝慘況

在加薩走廊的巴勒斯坦人一直生活在恐慌和恐懼中，這兩天是提心吊膽，以軍隨時轟炸。圖為在加薩市的巴勒斯坦居民8日檢視被以軍報復回擊後的樓宇。(美聯社)

加薩 走廊(Gaza Strip)自2007年以來一直由巴勒斯坦 的伊斯蘭激進組織哈瑪斯(Hamas)統治，哈瑪斯7日大規模突襲以色列 後，以色列軍方反擊，砲火不斷；許多住在加薩的巴勒期坦平民，夾在中間，無家可歸又無處可逃；聯合國旗下世界糧食計畫署(World Food Programme，WFP)也呼籲建立人道走廊運入糧食。

有線電視新聞網(CNN)報導，加薩走廊受到埃及和以色列的海空封鎖，被，亦是全球人口最稠密的地區之一，約140平方哩的土地上居住超過200萬人。

加薩的衛生部8日表示至少413名巴勒斯坦人死亡，包括78名兒童。加薩居民對戰爭並不陌生，通常都在家中避難，但絕大多數人連掩體都找不到。

加薩大部分電力來源為以色列，但以國總理內唐亞胡7日宣布將停止向加薩地帶供應「電力、燃料和貨物」，儘管隔日軍方發言人表示僅切斷電力。從那時起，每天平均提供八小時的電力縮減到四小時。

哈馬斯入侵後，巴勒斯坦人也被禁止從埃雷茲過境點(Erez crossing)離開加薩，因哈瑪斯和以色列在該處戰鬥；除通往埃及、嚴格管控的拉法過境點(Rafah crossing)外，所有出境點均已關閉，絕大多數加薩居民無法逃離。

55歲的胡森(Salim Hussein)五個月前才剛搬到塔樓和家人同住，卻在以色列空襲中失去家園，現在他和家人一無所有。75歲的埃爾-巴瓦卜(Hani El-Bawab)則說一家四口擔心空襲而徹夜未眠，結果是隔壁的塔樓倒塌壓倒他家。他表示加薩的巴勒斯坦人生活在恐慌和恐懼中，儘管如此他並不後悔哈瑪斯發動的攻擊，「每次都是以色列攻擊我們的人，這一次是我們的戰士攻擊了。」

WFP每月向約35萬名巴勒斯坦人提供直接糧食援助，同時與其他人道組織合作，透過現金援助約100萬名巴勒斯坦人。該組織8日呼籲各方維護人道主義原則，包括確保民眾獲得糧食，其報告指出巴勒斯坦大多數商店目前都維持一個月糧食庫存，但人們恐慌性購買可能會迅速耗盡這些庫存。