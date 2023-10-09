以巴衝突／巴激進團體俘虜30以人 促換數千巴囚

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領袖納克哈拉。(路透)

巴勒斯坦 伊斯蘭聖戰組織領袖納克哈拉(Ziad al-Nakhala)8日表示，在加薩 走廊綁架俘虜超過30名以色列 人，「除非我們的所有囚犯獲釋」，否則不會釋放這些俘虜。

納克哈拉說：「數十名士兵與屯墾者被俘虜關在加薩，事實上，我可以說遠超過這個數字，目前有超過30名戰俘。」

納克哈拉表示，「除非我們所有囚犯獲釋」，否則不會釋放這些俘虜，他指的是被關在以色列各地監獄的數千名巴勒斯坦人。

納克哈拉表示，目前加薩正在進行的衝突「驕傲與榮耀的日子」，並讚揚突襲以色列維「反抗力量之間的團結象徵」，稱聖戰不分加薩、耶路撒冷，以及約旦河西岸的哲寧(Jenin)。

納克哈拉強調以色列蒙受羞辱，在攻擊開始的前幾個小時，「就向美國盟友求援」。

納克哈拉表示，「在以色列屯墾區發生的衝突、突襲軍事基地、俘虜士兵，以及他們留下的武器都表明，(以色列)軍隊比世上許多人認為的還弱。」

他接著說：「敵對政府必須屈服此一事實，避免失去更多俘虜的最簡單方法就是承認失敗。」

納克哈拉誓言哈瑪斯將持續戰鬥，並以其意志和犧牲「改變現狀」。

路透報導，哈瑪斯突襲以色列，成為1973年戰爭以來，以色列傷亡最慘重的一天。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)矢言「強力報復」，但遭綁架的以色列士兵和老弱婦孺命途多舛且實際人數不明，這讓以軍如何兌現強硬反擊的承諾，及其向來堅持「絕不拋棄任何人」的立場變得更加複雜。