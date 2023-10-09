我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

以巴衝突／巴激進團體俘虜30以人 促換數千巴囚

編譯陳韻涵／綜合8日電
巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領袖納克哈拉。(路透)
巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領袖納克哈拉。(路透)

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領袖納克哈拉(Ziad al-Nakhala)8日表示，在加薩走廊綁架俘虜超過30名以色列人，「除非我們的所有囚犯獲釋」，否則不會釋放這些俘虜。

納克哈拉說：「數十名士兵與屯墾者被俘虜關在加薩，事實上，我可以說遠超過這個數字，目前有超過30名戰俘。」 

納克哈拉表示，「除非我們所有囚犯獲釋」，否則不會釋放這些俘虜，他指的是被關在以色列各地監獄的數千名巴勒斯坦人。

納克哈拉表示，目前加薩正在進行的衝突「驕傲與榮耀的日子」，並讚揚突襲以色列維「反抗力量之間的團結象徵」，稱聖戰不分加薩、耶路撒冷，以及約旦河西岸的哲寧(Jenin)。 

納克哈拉強調以色列蒙受羞辱，在攻擊開始的前幾個小時，「就向美國盟友求援」。

納克哈拉表示，「在以色列屯墾區發生的衝突、突襲軍事基地、俘虜士兵，以及他們留下的武器都表明，(以色列)軍隊比世上許多人認為的還弱。」

他接著說：「敵對政府必須屈服此一事實，避免失去更多俘虜的最簡單方法就是承認失敗。」

納克哈拉誓言哈瑪斯將持續戰鬥，並以其意志和犧牲「改變現狀」。

路透報導，哈瑪斯突襲以色列，成為1973年戰爭以來，以色列傷亡最慘重的一天。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)矢言「強力報復」，但遭綁架的以色列士兵和老弱婦孺命途多舛且實際人數不明，這讓以軍如何兌現強硬反擊的承諾，及其向來堅持「絕不拋棄任何人」的立場變得更加複雜。

以色列 加薩 巴勒斯坦

上一則

以巴衝突／國務院籲別去加薩 航空公司紛暫停航班

下一則

以巴衝突／加薩成「世界最大露天監獄」巴平民曝慘況

延伸閱讀

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生
哈瑪斯襲擊 以色列救援機構：已從音樂節現場搬出約260具遺體

哈瑪斯襲擊 以色列救援機構：已從音樂節現場搬出約260具遺體
以色列對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

以色列對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅。(美聯社)

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

2023-10-04 10:49
伊凡卡‧川普（右）原本在川普金融詐欺案中被檢方列為被告，但今年6月底改為證人。（Getty Images）

伊凡卡曼哈頓空中別墅真實價值多少？民事訴訟曝光了

2023-10-03 09:59

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生