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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

以巴衝突／伊朗被爆幕後策畫 美尚無法證實

編譯潘勛／綜合8日電
伊朗最高領袖哈米尼8月在德黑蘭對伊朗「伊斯蘭革命衛隊」高層軍官講話。媒體指伊朗軍方幕後批准哈瑪斯對以色列發動突襲。(路透)
伊朗最高領袖哈米尼8月在德黑蘭對伊朗「伊斯蘭革命衛隊」高層軍官講話。媒體指伊朗軍方幕後批准哈瑪斯對以色列發動突襲。(路透)

巴勒斯坦武裝激進組織「哈瑪斯」(Hamas)、黎巴嫩「真主黨」(Hezbollah)高階成員表示，伊朗安全官員協助哈瑪斯策畫7日對以色列發動突襲已有數周，而且在2日的貝魯特集會上，批准哈瑪斯動手執行。

WSJ：伊朗8月已介入

華爾街日報(WSJ)8日報導，前述消息人士透露，伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(IRGC)自8月起便與哈瑪斯共事，制定由陸海空入侵以色列邊界。行動的細節，後來在貝魯特數次集會上修訂，IRGC官員，以及伊朗支持的四支民兵團體如哈瑪斯與真主黨，其代表都有參加。

報導指，美方官員則表示尚未獲得德黑蘭當局參與攻擊的證據。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯繼7日突襲以色列後，8日自加薩市發射連串火箭，繼續攻擊以色...
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯繼7日突襲以色列後，8日自加薩市發射連串火箭，繼續攻擊以色列。(Getty Images)

國務卿布林肯(Antony Blinken)8日接受有線電視新聞網(CNN)訪問表示，尚未得到伊朗指揮或幕後指使的證據，但伊朗與哈瑪斯等有長期關係。

另位美方官員也表示，目前尚未有任何資訊指出，這次攻擊有多方協調合作。

歐洲、敘利亞指伊參與

但歐洲官員、敘利亞政府官員都表示，伊朗參與這次贖罪日攻擊之前的籌備行動，與哈瑪斯、真主黨高階成員的說法相同。

但另位哈瑪斯高階官員米爾達威(Mahmoud Mirdawi)表示，這些攻擊是該組織自行籌畫，是巴勒斯坦人與哈瑪斯的共同決定。

伊朗駐聯合國特使團對此不予置評。但伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)在社媒X(前推特)貼文讚美哈瑪斯的攻擊行動，指以色列政權必由巴勒斯坦及中東地區的抵抗勢力消滅。

以國安全高層矢言報復

在加薩走廊的巴勒斯坦人一直生活在恐慌和恐懼中，這兩天是提心吊膽，以軍隨時轟炸。圖...
在加薩走廊的巴勒斯坦人一直生活在恐慌和恐懼中，這兩天是提心吊膽，以軍隨時轟炸。圖為在加薩市的伊斯蘭國家銀行8日被以軍報復回擊後，濃煙滾滾。(美聯社)

伊朗若直接參與這次攻擊，其長期私下與以色列的衝突，勢將攤開到明面，中東地區發生更廣大戰爭的風險大增。以國安全高層已矢言，假如發現伊朗為殺害以色列人應負起責任，必打擊德黑蘭高層。

據哈瑪斯、真主黨及伊朗官員表示，IRGC更廣的計畫，是由其支持的民兵組織自以色列北面的黎巴嫩、南面的加薩以及西岸發起多戰線攻擊，而消滅以色列。

目前證實至少700名以色列人死亡，另外，哈瑪斯7日的攻擊也打破「以色列無法攻破」的氛圍，讓以色列人都在質疑，何以自己飽受推崇的安全部隊竟讓攻擊事件得逞。

以色列已譴責伊朗躲在幕後、間接策畫7日攻擊；以國駐聯合國大使葉爾丹(Gilad Erdan)8日表示，以國曉得那些在敘利亞、黎巴嫩舉行的會議，有以國周遭恐怖部隊的領袖參加，很容易理解他們試圖協調動作。

伊朗 哈瑪斯 以色列

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