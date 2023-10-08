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以巴衝突／哈瑪斯珍珠港式偷襲 以色列數十億防禦系統竟失效

編譯俞仲慈／綜合7日電
以色列在美國協助下，開發出「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統，可攔截並摧毀約40哩範圍內的短程火箭和迫擊砲彈，但此次卻未發揮應有的功用。圖為哈瑪斯火箭大舉飛向以色列。(Getty Images)
以色列在美國協助下，開發出「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統，可攔截並摧毀約40哩範圍內的短程火箭和迫擊砲彈，但此次卻未發揮應有的功用。圖為哈瑪斯火箭大舉飛向以色列。(Getty Images)

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)7日對以色列發動陸空突襲行動，規模史無前例；令外界震驚錯愕的是，以色列早在加薩邊境構築號稱滴水不漏的防禦系統，但其軍事和情報單位事前卻毫無所悉，遭質疑嚴重失能。

以色列國防軍(Israel Defense Forces，IDF)前發言人康里克斯(Jonathan Conricus)坦承：「不僅單一單位，而是整個防禦系統完全失效。」他並補充道：「這是以色列版的珍珠港事件，今天會發生，今天之後還會發生。」

不過事發後，IDF極力迴避外界對於情報單位失能的質疑，軍方發言人赫克特(Richard Hecht)向有線電視新聞網(CNN)強調，當前首要任務是戰鬥並保護百姓生命：「我們以後再來討論情報相關事務。」

據了解，以國自2005年從加薩撤軍後，為遏阻來自加薩境內的任何軍事攻擊，以及恐怖分子滲透陸空管道越界的可能性，已耗資數十億美元建立邊境防護網；而且以國在美國協助下，開發出「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統，以防止敵方砲火襲擊。

裝置在防空飛彈發射車上的鐵穹防禦系統，可以攔截並摧毀約40哩範圍內的短程火箭和迫擊砲彈，自2011年以來，一直是以色列國防重大支柱。

據路透報導，以國還花費數億美元建立配備感應器和地下堡壘的智慧型邊境系統，並於2021年底完工。

以國指稱哈瑪斯發射2200枚火箭，但未公布被攔截的火箭數量，刻意迴避邊境安全措施失效的難堪，但美國前國務院中東問題談判代表米勒(Aaron David Miller)向CNN記者直言，位於加薩走廊附近的以色列社區顯然沒有獲得充分保護，並表示：「我認為以色列人沒有預料到會有這一天。」

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)已表示將展開「反擊，而且規模是敵方無法預料的程度」，同時負責監控巴勒斯坦地區的以國資深官員阿利安(Ghassan Alian)也強調：「哈瑪斯已經打開地獄的大門。」

以色列 加薩 哈瑪斯

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