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以巴衝突／50年來最大情報失誤 以色列籠罩失敗和羞辱

編譯盧炯燊／綜合7日電
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(歐新社)
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(歐新社)

巴勒斯坦哈瑪斯組織7日突襲以色列，打得以色列措手不及，隨著哈瑪斯大量火箭彈的發射、不少以色列士兵被俘被殺、甚至一名以色列女兵遺體被扒光了衣服羞辱……等視頻流出，都讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。

以色列人數十年來已習慣了衝突，但從未經歷過這樣的一天，更重要的是，這次襲擊讓它引以為傲的軍事及情報部門慘遭滑鐵盧。

以色列海軍前司令馬羅姆(Eliezer Marom)質疑，哈瑪斯滲透讓以色列措手不及，這是一個重大失敗。以色列軍隊及安全部門對哈瑪斯的突襲毫無防備，他說「所有以色列人都在問，國防軍在哪裡？警察在哪裡？安全在哪裡？」

英國廣播公司(BBC)直指這可能是自1973年贖罪日戰爭以來，以色列最嚴重的情報失誤。BBC指出，一些巴勒斯坦槍手在以色列控制的社區街道大搖大擺、綁架和殺害平民的場景，是公然的羞辱，將給以色列產生最深刻的衝擊波。

以色列「國土報」指責，「以色列受到了羞辱和失敗，即使摧毀哈瑪斯控制的加薩，也無法彌補1973年10月6日開始的贖罪日戰爭以來最嚴重的安全失敗」。

50年前贖罪日戰爭也是由突襲開始，也廣泛認為是以色列史上最大的情報失敗，埃及與敘利亞軍隊在突襲中擊斃數千名以色列士兵，50年後的今天歷史重演，也讓以色列各個政治派別都想知道，軍方與情報機關為何怎會如此。

以軍在遇襲後展開還擊行動，然而外界仍指是倉皇應戰。

讓以色列人震驚的是，以色列與加薩的邊界本來就是最森嚴的邊界之一，用高科技圍欄圍起來，由軍事哨所把守。但從突襲後傳出的視頻顯示，哈瑪斯武裝分子使用推土機推倒了隔離牆並越過邊境，似乎沒有遭到以軍抵抗。

軍方幾個月來一直警告，內唐亞胡極右翼政府削減司法機構權力引發包括士兵的抗議，是在削弱以色列的自衛能力。前副參謀長、前國家安全顧問達揚(Uzi Dayan)認為，哈瑪斯的攻擊反映出以色列各級領導層的失敗。

巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞...
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(歐新社)

以色列 哈瑪斯 加薩

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