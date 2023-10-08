以巴衝突／為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員：不知道

巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

巴勒斯坦加薩 走廊實際執政的激進組織「哈瑪斯 」7日突襲以色列 ，以色列全國進入戰爭狀態。為何以色列上下在突襲前完全未獲預警，以色列國家情報系統難道完全失靈？這是以色列情報、媒體報導和專家「巨大失敗」。

英國廣播公司(BBC)安全事務特派員加德納(Frank Gardner)詢問以國官員，以國情報部門擁有龐大資源，為何沒有預見襲擊發生。加德納指出，以國官員的回應是，「我們不知道這怎麼會發生」。

加德納表示，坦白說，結合以色列國家安全局(Shin Bet)、以色列外部間諜機構莫薩德(Mossad)和以色列國防軍的所有資源，竟然未預見哈瑪斯襲擊發生，令人震驚；或者他們有預見，只是未能採取行動。

BBC指出，以國可謂擁有全中東地區分布最廣、資金最充足的情報部門。他們在巴勒斯坦武裝團體、黎巴嫩、敘利亞和其他地方都有線人及特工。以國情報部門過去精確暗殺激進組織領導人，並密切了解他們的動向。

以國特工有時會在汽車安裝GPS追蹤器，透過無人機攻擊完成任務。以國在和加薩和之間的圍欄裝有監視器和地面運動傳感器，也有軍隊巡邏。

然而，哈瑪斯這次竟輕而易舉滲透以國城鎮。加德納指出，哈瑪斯要在以國眼皮子底下協調這一系列複雜攻擊，必須採取及高水準的行動安全措施。

一些專家認為，以色列全神貫注於對抗伊朗和挫敗伊朗伊斯蘭共和國的核武計畫，以至於忽略自己的後院。

以國主要報紙「耶路撒冷郵報」報導稱，「加薩在安全威脅方面處於次要位置，因為伊朗支持的代理人在其他地方不斷增加威脅」，並詳細介紹了過去三年發生的事件。以色列官方屢次與哈瑪斯進行停火談判，給人帶來幻覺，以為和平就會到來。

有線電視新聞網(CNN)的情報和反恐分析師杜齊爾(Kimberly Dozier)對哈瑪斯的戰略以及以色列情報部門如何明顯錯失進攻的情報，大加批評，她說：「這麼多的一群人是如何在以色列情報部門的眼皮子底下，進行籌劃如此大規模的行動的，簡直令人難以置信。」她說，「巴勒斯坦人和哈瑪斯發出令人難以置信的信息，他們能夠收集所有這些武器並展開多次大規模襲擊。」

另有批評指出，以色列軍隊是中東最強大的軍隊，也是全世界最受尊敬的軍隊之一，居然被哈瑪斯攻個措手不及，所有以國軍事情報估計都還表明，哈瑪斯恐怖組織已受到威嚇，大家都不認為戰爭會蔓延到加薩。 因此，以色列國防軍減少在南部的兵力部署，將部隊轉移到了西岸。