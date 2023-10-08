以巴衝突／以色列版911 內唐亞胡恐下重手反擊

以色列總理內唐亞胡將7日拿哈瑪斯對以色列發動的突襲與美國的「九一一恐襲事件」相比擬，誓言讓哈瑪斯付出沈重代價，讓加薩變成瓦礫場。(路透)

巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯 (Hamas)7日發動對以色列 史無前例的大規模攻擊，據稱發射5000枚火箭、並入侵以色列本土，屠殺及俘虜以國人民。專家比喻這起攻擊如同美國九一一恐怖攻擊事件，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)已宣戰並承諾「讓哈瑪斯付出代價」，但軍事回應恐怕不是最佳選擇。

紐約時報報導，內唐亞胡在宣布進入戰爭狀態時，說「我們將以敵人尚不知道的威力和規模向他們發起戰鬥」；這場衝突將使以色列各政黨至少暫時團結聽從政府指揮，反對派也將取消原定舉行的反司改示威活動，並等待軍方號召動員後備軍人。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)中東學者薩克斯(Natan Sachs)表示，這場偷襲為內唐亞胡提供「充分的政治掩護，讓他放手去做他想做的事」。內唐亞胡過去因考量到成本和不可預知的戰爭後果，拒絕向加薩走廊派兵試圖摧毀哈瑪斯等巴勒斯坦武裝組織，但薩克斯說這次攻擊對以色列的心理衝擊類似於九一一事件，所以成本的考量可能會完全不同。

加薩戰火綿延已近20年。圖為巴勒斯坦極端組織哈瑪斯成員7日慶祝對以色列的大規模突襲得手。(美聯社)

但一場重大戰爭恐會產生不可預見的後果，除了大量軍民傷亡，也可能擾亂拜登和內唐亞胡與沙烏地阿拉伯的外交進展。沙國一直在與美國談判一項國防保證，條件是沙國要承認以色列；如此一來等同忽略巴勒斯坦人，這可能是哈瑪斯發動攻擊的原因之一。

此外，發動大規模反擊恐會點燃其他戰火。由伊朗背後支持，實質控制黎巴嫩南部的激進組織真主黨(Hezbollah)可能趁機在以色列北部開闢第二條戰線。伊朗作為以色列的死敵，是哈瑪斯和真主黨的重要推手，並向這兩個組織提供武器和情報。

以色列國安研究所(INSS)資深研究員海勒(Mark Heller)表示，問題永遠是反擊之後會發生什麼事。以色列幾乎每年都會在被占據的領土上進行有限度的軍事行動，但沒有達成任何解決方案；而現在內唐亞胡背負「大規模反擊、終結哈瑪斯」的壓力，但海勒認為長遠來看，這不會解決任何問題。