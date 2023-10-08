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以巴衝突／不讓美國稱心如意…哈瑪斯突襲 伊朗叫好

編譯潘勛／綜合7日電
西方國家懷疑哈瑪斯7日對以色列發動的大規模突襲，得到了伊朗的支持。圖為伊朗總統萊希(右)今年6月在德黑蘭會見到訪的哈瑪斯領導人哈尼雅(左)。(美聯社)
西方國家懷疑哈瑪斯7日對以色列發動的大規模突襲，得到了伊朗的支持。圖為伊朗總統萊希(右)今年6月在德黑蘭會見到訪的哈瑪斯領導人哈尼雅(左)。(美聯社)

伊朗外交部7日稱讚巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)組織當天早上對以色列發動的奇襲，表達對整個中東地區「反猶太復國」抵抗運動的支持；另據報導，伊朗官員9日與哈瑪斯高層曾於黎巴嫩會晤；伊朗高層的發言，不禁讓外界懷疑德黑蘭當局用意是想破壞以色列與沙烏地阿拉伯的關係正常化，不讓美國稱心如意。

Politico政治網站報導，伊朗外交部發言人卡那尼(Nasser Kanani)讚美哈瑪斯，指該組織向以色列發動的攻擊，與敘利亞、黎巴嫩、遭以色列占領區等地區持續出現的勝利吻合一致。

伊朗政府撐腰的「塔斯尼姆通訊社」(TNA)報導，伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)的軍事高級顧問沙法維(Yahya Rahim Safavi)矢言支持哈瑪斯向以色列發動進攻。

同一時間，伊朗國營電視台播出國會議員起立高呼「以色列去死」、「巴勒斯坦勝利」的畫面。哈瑪斯發動攻擊前幾天，哈米尼才在「國際伊斯蘭團結大會」(IIUC)致詞，宣稱「篡奪者以色列政權」很快就會完蛋。

伊朗外交部7日讚美哈瑪斯，指該組織向以色列發動的攻擊，與敘利亞、黎巴嫩、遭以色列...
伊朗外交部7日讚美哈瑪斯，指該組織向以色列發動的攻擊，與敘利亞、黎巴嫩、遭以色列占領的地區持續取得的勝利吻合一致。圖為伊朗民眾在德黑蘭的一次示威中毀壞以色列國旗。(美聯社)

伊朗強力支持哈瑪斯攻擊以色列；伊朗與向來與巴人哈瑪斯組織、黎巴嫩真主黨(Hezbollah)維持密切關係。

沙法維曾任伊朗革命衛隊的指揮官，他支持哈瑪斯對以色列發動攻擊，引發外界懷疑德黑蘭在其中扮演直接角色。

美國支持以色列與沙烏地阿拉伯達成和解協議，最近幾周一再遭遇伊朗高層砲轟。哈米尼3日表示，各國想與以國關係正常化，要冒很大風險。

伊朗與真主黨的聲明，都反映中東事態出現危局；沙烏地阿拉伯與以色列一直往美國支持的和諧狀態靠攏，讓伊朗深感困擾。

伊朗高層的介入行為，也可視為向其中東對手沙烏地阿拉伯發出威脅信號，表達德黑蘭有意攪起區域衝突，以阻止利雅德當局如美國所願，與以色列關係正常化。沙國放話要與以國關係正常化，而以、沙結盟讓德黑蘭深感不安。

伊朗 以色列 哈瑪斯

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