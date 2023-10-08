以巴衝突／加薩走廊戰火綿延20年 死傷無數

以色列7日遭到哈瑪斯火箭突襲後，立刻展開反擊。以色列空軍轟大舉轟炸了加薩地帶，圖為當地民眾抱出被炸死的居民。(Getty Images)

巴勒斯坦 伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯7日對以色列 發動多年來最大規模的攻擊。而自2005年以色列撤出加薩 走廊起，以巴就不時在此地爆發衝突。

2005年8月，以色列軍隊單方面撤出加薩，結束自第三次中東戰爭從埃及手中奪下加薩以來，占領該地區的38年歷史。加薩從此由巴勒斯坦當局控制。2006年1月，哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉中贏得多數席次。

2007年6月，哈瑪斯在短暫內戰中，從巴勒斯坦領袖阿巴斯帶領的法塔組織手中奪取加薩控制權。約旦河西岸也成為法塔主要勢力範圍。2008年12月，以色列向加薩發動22天攻擊，約有1400名巴勒斯坦人和13名以色列人喪生。

2014年7至8月，哈瑪斯綁架並殺害三名以色列青少年，引發雙方為期七周的戰爭。逾2100名巴勒斯坦人在加薩喪生、73名以色列人死亡。2018年3月，巴勒斯坦人沿分隔加薩與以色列的圍籬示威，以軍開火阻止抗議群眾前進，共釀成170多名巴勒斯坦人死亡。2021年5月，穆斯林齋戒月期間，巴勒斯坦人在艾格撒清真寺院區與以色列安全部隊爆發衝突，這場衝突引發哈瑪斯與以色列激烈交火11天，造成加薩地區至少250人死亡，以色列13人喪生。

2022年8月，以色列發動空襲殺死一名伊斯蘭聖戰組織高官後，該組織向以色列發射1000多枚火箭，至少44人喪生。