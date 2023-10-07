聯合報「解凍格陵蘭」獲日本設計獎百大 評審：全球領導人應效仿

聯合報系、聯合報願景工程基金會及歐萊德公司合作解凍格陵蘭計畫，珍貴資料1月於歐萊德公司策展，聯合報系願景工作室執行長羅國俊（左1）、聯合報內容長蕭衡倩（左2）皆出席展區揭幕。（桃市府提供）

由聯合報、願景工程和歐萊德三方合作的系列報導計畫「解凍格陵蘭 」，榮獲2023日本「優良設計獎」前百大作品（GOOD DESIGN AWARD Best 100），是台灣唯一入選前百大的非政府資助案件作品。設計獎評審更盛讚：「全球領導人都應效仿解凍格陵蘭計畫」。

2022年7月，聯合報、願景工程基金會與歐萊德遠赴格陵蘭，走訪地球暖化最前線。團隊除了紀錄氣候變遷 對格陵蘭造成的環境、科學、民生、文化衝擊，更直擊冰山崩落實況，邀請讀者一同揭開格陵蘭的神祕面紗，探訪解凍後的格陵蘭。

日本優良設計獎於1957年設立，是具國際影響力及公信力的大型設計獎項，本屆有超過5千件全球作品參賽。評審表示，解凍格陵蘭計畫採取了實際行動，試圖喚醒人民對全球氣候變遷的關注，並指出行動本身即具高度意義。評審還說，該計畫採訪了科學家、政治人士與百姓等各方人士，實地蒐集資訊，凸顯氣候變遷是眾人之事，並讚揚該計畫值得全球領導人效仿。解凍格陵蘭團隊表示，團隊設計的是一場人人都能參與的氣候行動，希望幫助大眾意識到氣候行動的重要。

解凍格陵蘭計畫由聯合報新聞部與願景工程基金會共同製作，團隊人員包括梁玉芳、許詩愷、吳姿賢、陳靖宜、余承翰、游昌樺、李文顥、游昊耘、林雨荷、蔡佩、徐喬莉、蘇韋豪、楊若榆、蕭衡倩、羅國俊、張正。

另外，解凍格陵蘭計畫今年也入圍 第49屆曾虛白先生新聞獎「數位創新類公共服務報導獎」，該計畫第一篇報導「解凍格陵蘭─看冰往哪融」入圍2023年卓越新聞獎「卓越影像報導獎」。

專題連結：https://vip.udn.com/newmedia/2022/greenland/