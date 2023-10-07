我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

黨內高層真空 川普再發威 學者：廣泛影響力只有獨裁能比

記者胡玉立／綜合報導
學者形容川普在卸任總統後還將自己的政治影響力發揮到巔峰，在世界上除了少數獨裁者，實屬罕見。(Getty Images)
學者形容川普在卸任總統後還將自己的政治影響力發揮到巔峰，在世界上除了少數獨裁者，實屬罕見。(Getty Images)

眾院領導權之爭到西南邊境恢復築牆乃至俄烏戰爭，前總統川普本周對美國政治展現出令人驚愕的廣泛影響力。一位兩度被彈劾、四次被起訴的前總統，仍能如此發威，讓歷史學家備感困惑。

耶魯大學歷史學者布萊特(David Blight)直言，美國歷史找不到任何前例。他向紐約時報表示，「除了別地方的獨裁政權，我不知道還有什麼可以類比。」他提到非洲和南美洲的獨裁統治，及英國政治家克倫威爾（Oliver Cromwell）和法蘭西皇帝拿破崙一世（Napoleon Bonaparte）的試圖回歸。

共和黨領導階層的巨大真空，給了川普介入機會，他也熱情地抓住機會。眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）史無前例遭罷免後，眾院共和黨會議開始尋找新議長，川普再次發號施令，甚至有眾院共和黨人建議直接讓川普當議長；川普熱情推派俄亥俄州共和黨眾議員喬登(Jim Jordan)。

接下來可預見的「川普發威」時間點是11月中旬，屆時聯邦政府資金到期，川普主張的政策要求可能主導國會辯論；其中包括停止美國軍援烏克蘭、加強邊境管制、削弱司法部的力量；因為司法部對川普的重罪起訴，威脅了他對政黨的控制，也威脅了他個人自由。

民主黨在性情與川普相反的年邁總統領導下，面臨他們無法獨自解決的問題，卻缺乏跨黨派夥伴協助解決問題。雪上加霜的是，拜登政府以必須履行2019年撥款法案為由，恢復川普時代開展的邊境造牆計畫，拜登對於築牆向來嗤之以鼻。

紐時分析指出，動盪一直是川普的財富，他總是積極投入。這齣戲才剛開始；當暫時支出法案11月中旬到期時，下任議長除了仍須面對民主黨參院和拜登，還得面臨川普向其眾院大軍提出的不可能要求。

結束美國對烏克蘭軍事援助，符合川普主義一貫「美國優先」外交政策；但川普最緊迫的「取消起訴」個人要求，幾乎肯定無法被滿足。政府恐將因此再次面臨關門；屆時華府共和黨人或許不得不在川普和治理之間，做出選擇。

川普 眾院 共和黨

上一則

眾院議長之爭 喬登、史卡利斯、赫恩 3強鼎立

下一則

伊朗女權鬥士穆哈瑪迪獲諾貝爾和平獎 至今仍被囚禁

延伸閱讀

一洲焦點／川普的鏡頭策略：保證話語登上新聞

一洲焦點／川普的鏡頭策略：保證話語登上新聞
未選先拆台？ 麗茲‧錢尼：推喬登選議長必定失敗

未選先拆台？ 麗茲‧錢尼：推喬登選議長必定失敗
喬登爭取眾院議長大位 自喻共和黨頭號推銷員

喬登爭取眾院議長大位 自喻共和黨頭號推銷員
川普稱有總統豁免權 要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

川普稱有總統豁免權 要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅。(美聯社)

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

2023-10-04 10:49

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞