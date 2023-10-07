黨內高層真空 川普再發威 學者：廣泛影響力只有獨裁能比

學者形容川普在卸任總統後還將自己的政治影響力發揮到巔峰，在世界上除了少數獨裁者，實屬罕見。(Getty Images)

從眾院 領導權之爭到西南邊境恢復築牆乃至俄烏戰爭，前總統川普 本周對美國政治展現出令人驚愕的廣泛影響力。一位兩度被彈劾、四次被起訴的前總統，仍能如此發威，讓歷史學家備感困惑。

耶魯大學歷史學者布萊特(David Blight)直言，美國歷史找不到任何前例。他向紐約時報表示，「除了別地方的獨裁政權，我不知道還有什麼可以類比。」他提到非洲和南美洲的獨裁統治，及英國政治家克倫威爾（Oliver Cromwell）和法蘭西皇帝拿破崙一世（Napoleon Bonaparte）的試圖回歸。

共和黨 領導階層的巨大真空，給了川普介入機會，他也熱情地抓住機會。眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）史無前例遭罷免後，眾院共和黨會議開始尋找新議長，川普再次發號施令，甚至有眾院共和黨人建議直接讓川普當議長；川普熱情推派俄亥俄州共和黨眾議員喬登(Jim Jordan)。

接下來可預見的「川普發威」時間點是11月中旬，屆時聯邦政府資金到期，川普主張的政策要求可能主導國會辯論；其中包括停止美國軍援烏克蘭、加強邊境管制、削弱司法部的力量；因為司法部對川普的重罪起訴，威脅了他對政黨的控制，也威脅了他個人自由。

民主黨在性情與川普相反的年邁總統領導下，面臨他們無法獨自解決的問題，卻缺乏跨黨派夥伴協助解決問題。雪上加霜的是，拜登政府以必須履行2019年撥款法案為由，恢復川普時代開展的邊境造牆計畫，拜登對於築牆向來嗤之以鼻。

紐時分析指出，動盪一直是川普的財富，他總是積極投入。這齣戲才剛開始；當暫時支出法案11月中旬到期時，下任議長除了仍須面對民主黨參院和拜登，還得面臨川普向其眾院大軍提出的不可能要求。

結束美國對烏克蘭軍事援助，符合川普主義一貫「美國優先」外交政策；但川普最緊迫的「取消起訴」個人要求，幾乎肯定無法被滿足。政府恐將因此再次面臨關門；屆時華府共和黨人或許不得不在川普和治理之間，做出選擇。