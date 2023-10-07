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48小時角力 徵召成形到破局…川普精算 退當「造王者」

編譯潘勛／綜合6日電
川普最後決定當「造王者」支持盟友喬登，不把自己推到第一線，其實是經過精算的。（美聯社）
川普最後決定當「造王者」支持盟友喬登，不把自己推到第一線，其實是經過精算的。（美聯社）

Politico政治網站6日報導，由眾院前議長麥卡錫遭罷免開始，一些共和黨人展開行動，想請前總統川普來擔任議長；起初川普興致勃勃，但考量議長選舉採祕密投票，若得票難看，有損總統選情，因此最後改為「造王者」，支持盟友喬登(Jim Jordan)參選。

根據共和黨會議主席伊莉絲‧斯特凡尼克(Elise Stefanik，紐約州)分發的時程表，眾院共和黨會議將於下周二(10日)晚間舉行候選人論壇，之後於11日上午舉行內部投票。9日晚間將閉門舉行須憑邀請參加、「僅限成員的討論」； 邀請函上明言手機不得攜入，也不准幕僚進入。

德州聯邦眾議員奈爾斯(Troy Nehls)表示，自己打電話給川普，表示想提名他出任眾院議長，認為他能在國會修復共和黨團結；川普因此公開考慮成為第一位不具眾議員身分但當選的議長，但他的政治謀士與眾院盟友設法說服他，選議長有諸多弊端，48小時的瘋狂角力後，才讓川普打消該念頭。

奈爾斯與幾位忠於川普的共和黨人如喬治亞州右派女國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)著手，想讓「議長川普」由臆想化為現實；奈爾斯表示，自己甚至研究川普遭刑事起訴是否會造成麻煩，但保證讓川普不具資格的眾院內規，都可以輕易擺平。

川普本周忙著打紐約州民事官司，本來興趣不大，但他的一位國會盟友表示，由他出任議長的想法，在「讓美國再度偉大」(MAGA)的草根階層熱議紛紛，川普開始認為，媒體一直在報導他的民、刑事官司，出任眾院議長或許能轉移話題一下。

川普當議長的曖昧想法，終於在5日他接受福斯新聞(Fox News)專訪時，來到顛峰；他不僅證實有意願「短期」擔任議長一下，還說下周可能赴華府，參加眾院共和黨的選舉。

這件事立即引發眾院共和黨人的恐慌；並非眾人都認真以為川普能取得當選的218票，大多數熟稔黨團內部動態的人認為，川普甚至無法取得簡單多數，取得黨團提名。

川普當議長，代表挺拜登選區的溫和派共和黨人想到要與他綁在一起就害怕；傳統派、保守派共和黨議員認為，媒體拿川普能否領導眾院的問題來質問他們，真不知如何回答。

知情人士表示，較資深的川普盟友出面對他說，出來不僅可能輸給喬登或史卡利斯(Steve Scalise)，還因提名採秘密投票，同黨議員們不必害怕MAGA的報復，他可能只拿到幾張票，得票會公開宣布，屆時很尷尬；川普接納這項忠告，打消選議長的念頭。

川普 眾院 共和黨

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